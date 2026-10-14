ΕΠΣΗ: Χωρίς ορισμό αγώνων όσα σωματεία δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους

Η ΕΠΣ Ηρακλείου με ανακοίνωση της, απευθύνει υπενθύμιση προς όλα τα σωματεία της δύναμής της, καλώντας τις διοικήσεις να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες και τις οφειλές τους προς την Ένωση έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΣΗ, τα σωματεία θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Ένωσης, προκειμένου να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) και την προκήρυξη των πρωταθλημάτων της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Μάλιστα, η διοίκηση της Ένωσης ξεκαθαρίζει ότι η τήρηση της συγκεκριμένης προθεσμίας είναι απαραίτητη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ορίζονται αγώνες για τα σωματεία που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους.

Πρόκειται για μια σημαντική επισήμανση προς τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων του Ηρακλείου, καθώς η οικονομική εκκρεμότητα μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παρουσία τους στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΗ:



«Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου άρθρο 7 παρ.4 εδ. ε του Κ.Α.Π. αλλά και βάση των όσων αναφέρονται στην προκήρυξη πρωταθλημάτων ΕΠΣΗ περιόδου 2026-2027, όλα τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της ΕΠΣΗ για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες και οφειλές προς την Ένωση.

Για την τακτοποίηση δίνεται προθεσμία έως την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ορίζονται αγώνες του σωματείου.»

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