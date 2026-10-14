Ηράκλειο: Από 400 ευρώ οι γκαρσονιέρες – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Υψηλή παραμένει η ζήτηση για μικρά διαμερίσματα στο Ηράκλειο , ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, όπου φοιτητές και εργαζόμενοι αναζητούν κατοικίες κοντά στις υπηρεσίες και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Την ίδια ώρα, οι τιμές των διαθέσιμων ακινήτων εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται κυρίως στα μεγαλύτερα διαμερίσματα και σε περιοχές εκτός κέντρου.

Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Αγαπητός Λεγάκης, ένα διαμέρισμα 40 έως 50 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο του Ηρακλείου μπορεί να ενοικιαστεί προς 550 έως 650 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την κατάσταση του ακινήτου, την ανακαίνιση και τον όροφο. Για μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων, τα μισθώματα κυμαίνονται από 400 έως 450 ευρώ.

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Εκτός κέντρου, οι τιμές για ένα διαμέρισμα περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνονται ενδεικτικά στα 450 με 500 ευρώ, με τη θέση του ακινήτου να παίζει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές ή σε βασικούς οδικούς κόμβους.

Στα μεγαλύτερα ακίνητα, η εικόνα διαφοροποιείται ως προς τη διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με τον κ. Λεγάκη, ένα διαμέρισμα περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ενοικιαστεί προς 600 έως 650 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερες κατοικίες, που φτάνουν ακόμη και τα 150 τετραγωνικά μέτρα, τα μισθώματα μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.000 ή και τα 1.200 ευρώ τον μήνα.

Η αυξημένη διαθεσιμότητα μεγαλύτερων διαμερισμάτων συνδέεται, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Κτηματομεσιτών Ανατολικής Κρήτης, με την κινητικότητα που καταγράφεται στη νέα οικοδομική δραστηριότητα. Αντίθετα, τα μικρότερα διαμερίσματα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ισχυρή ζήτηση, διατηρώντας τις τιμές των ενοικίων σε υψηλά επίπεδα.

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