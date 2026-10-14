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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Κεφαλογιάννης
clock 11:33 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, έγινε πατέρας για δεύτερη φορά και μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του.

«Καλώς ήρθες μικρή μας!» έγραψε, εκφράζοντας την ευτυχία του για το νέο μέλος της οικογένειας και ευχόμενος στο κοριτσάκι να είναι πάντα γερό, δυνατό και καλότυχο.

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Γέννηση Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης
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