Χανιά: Στο εδώλιο για σοβαρά αδικήματα οι 33 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της μονάδας γονιμότητας

Ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα "Ποσειδών" στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων όπου φιλοξενούνται τα μέλη του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με τους κατηγορούμενους να συνοδεύονται από δικογραφίες με σοβαρά αδικήματα.

Τριαντατρείς κατηγορούμενοι, με πάνω από 300 μάρτυρες να έχουν κληθεί, η συγκεκριμένη δίκη έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο Κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. Πλήθος δικηγόρων μαρτύρων, οικογενειών θυμάτων και εμπλεκόμενοι στην δικαστική διαδικασία πέρασαν αστυνομικό έλεγχο για να βρεθούν εντός της αίθουσας που φιλοξενεί τη δίκη για την υπόθεση που το καλοκαίρι του 2023 αποκαλύφθηκε.

Δύο οι βασικοί κατηγορούμενοι και συγκεκριμένα ο 76χρονος γυναικολόγος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ένας 47χρονος εμβρυολόγος. Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί, όμως βάση νόμου και λόγω παρέλευσης του 18μήνου προσωρινής κράτησης είχαν αποφυλακιστεί πριν από έναν χρόνο.

Στο σύνολο τους οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση κατηγορίες μεταξύ άλλων για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράνομη αγοραπωλησία γενετικού υλικού, καθώς και παραβάσεις σχετικές με την παρένθετη μητρότητα και τις υιοθεσίες, εμπορία ανθρώπων, εμβρυομεταφορές και εικονικές ωοληωίες . Το δικαστήριο έπειτα από αίτημα του 76χρονου γυναικολόγου του διόρισε δικηγόρο ενώ μετά και την ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων εξετάζονται αιτήματα προς την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για αναβολές, εξετάσεις μαρτύρων με τηλεδιάσκεψη και απουσίες δικηγόρων.

Συγγενείς και μέλη συλλόγων στον προαύλιο χώρο του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων είχαν αναρτήσει πανό με συνθήματα κατά της εμπορευματοποίησης των παιδιών.

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