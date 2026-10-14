Δήμος Ηρακλείου: Πάνω από 4.300 αιτήματα πολιτών εξυπηρέτησε το Γραφείο ΑμεΑ στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του

Έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας συμπληρώνει το Γραφείο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) του Δήμου Ηρακλείου, έχοντας καταγράψει και εξυπηρετήσει συνολικά 4.376 αιτήματα πολιτών μέσω της τηλεφωνικής του γραμμής και της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.

Το Γραφείο λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, υπό την εποπτεία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας. Σκοπός του είναι η παροχή άμεσης, αξιόπιστης και ουσιαστικής ενημέρωσης, καθοδήγησης και υποστήριξης προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς και προς τις οικογένειές τους.

Κατά τον πρώτο αυτό χρόνο, το Γραφείο ανταποκρίθηκε με συνέπεια στις ανάγκες των πολιτών, προσφέροντας πληροφορίες και καθοδήγηση για κρίσιμα ζητήματα, όπως:

Θέματα που αφορούν την αναπηρία και τα δικαιώματα των ΑμεΑ

Προνοιακές παροχές

Διαθέσιμα προγράμματα κοινωνικής προστασίας

Αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον τελευταίο μήνα καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη ανάγκη ενημέρωσης, καθώς περισσότερα από 780 αιτήματα αφορούσαν αποκλειστικά το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός». Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης και υπεύθυνης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του Γραφείου Ενημέρωσης, επεσήμανε: «Ο Δήμος Ηρακλείου, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τα άτομα με αναπηρία. Σταθερός προσανατολισμός παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητάς τους, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες και η προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης, με όραμα έναν Δήμο πιο προσβάσιμο και αποτελεσματικό για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς. Τα απολογιστικά αυτά στοιχεία αποτυπώνουν την ισχυρή ανταπόκριση του Γραφείου, καθώς και τη σημασία ύπαρξης ενός σταθερού και προσβάσιμου σημείου επικοινωνίας, μέσω του οποίου τα άτομα με αναπηρία και οι οικείοι τους λαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Παράλληλα, η μέχρι σήμερα πορεία του υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενίσχυση των μηχανισμών ενημέρωσης, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούνται».

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Γραφείο ΑμεΑ:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813 409595

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email): [email protected]

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