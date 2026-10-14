Μετά από 66 χρόνια λύθηκε η δολοφονία 8χρονης: Δράστης ήταν ο αστυνομικός που ερευνούσε την υπόθεση!

Έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, η δολοφονία της 8χρονης Γκλόρια Κοβαλέβιτς στο Σικάγο φαίνεται πως βρήκε τη λύση της. Η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης DNA οδήγησε στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη, προκαλώντας σοκ, καθώς επρόκειτο για αστυνομικό που υπηρέτησε επί 28 χρόνια στο ίδιο τμήμα που ερευνούσε την υπόθεση.

Η τραγωδία του 1960

Στις 12 Νοεμβρίου 1960, η μικρή Γκλόρια έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της, στην περιοχή West Englewood, με προορισμό μια κοντινή εκκλησία για να λάβει τη Θεία Κοινωνία. Λίγο αργότερα, βρέθηκε νεκρή σε μια χαράδρα, με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Παρά την κινητοποίηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και εθελοντών, οι έρευνες δεν απέδωσαν καρπούς και η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για δεκαετίες.

Η καθοριστική εξέλιξη μέσω DNA

Στις αρχές του 2026, το FBI αξιοποίησε γενετικό υλικό και δεδομένα από ιστοσελίδα γενεαλογίας, καταλήγοντας στον Τόμας Φράνσις ΜακΙνέρνι. Ο ίδιος ήταν 24 ετών την εποχή του εγκλήματος και κατοικούσε σε μικρή απόσταση από το θύμα. Πρόσθετες εξετάσεις αποτυπωμάτων και βαλλιστικών στοιχείων ενίσχυσαν τα ευρήματα της έρευνας.

Η πιο σοκαριστική λεπτομέρεια είναι ότι ο ΜακΙνέρνι υπηρέτησε για 28 χρόνια στην αστυνομία του Σικάγου. Πέθανε το 2006, χωρίς να αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες για την υπόθεση. Ο επικεφαλής ντετέκτιβ Κέβιν Μπρούνο χαρακτήρισε βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν αστυνομικός, τονίζοντας ότι οι αρχές δεν πρόκειται να υποβαθμίσουν ή να αποφύγουν αυτή την πτυχή της υπόθεσης.

Η αντίδραση της οικογένειας

Για την οικογένεια της Γκλόρια, η αποκάλυψη προσφέρει μια μορφή ανακούφισης, χωρίς όμως να μπορεί να ανατρέψει την απώλεια ή να οδηγήσει σε ποινική καταδίκη. Ο αδελφός της, Άνταμ Κοβαλέβιτς, εξέφρασε την ελπίδα ότι η αποκάλυψη της αλήθειας θα επιτρέψει στους γονείς τους, οι οποίοι έχουν πλέον πεθάνει, να «ξεκουραστούν». Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία του επειδή ο ΜακΙνέρνι πέθανε πριν λογοδοτήσει για το έγκλημα. «Ποτέ δεν πλήρωσε τα χρέη του. Ελπίζεις ότι θα τα πληρώσει όλα στον καλό Θεό», δήλωσε.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών DNA στην εξιχνίαση παλαιών εγκλημάτων, αλλά και το γεγονός ότι, παρά την αποκάλυψη της αλήθειας, η οικογένεια της μικρής Γκλόρια δεν θα δει ποτέ τον υπεύθυνο να αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη.

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