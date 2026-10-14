Επιδότηση έως 600.000 ευρώ για επιχειρήσεις – Ποιες μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα

Επιδότηση έως 600.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη νέα δράση του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, για την κατάρτιση εργαζομένων σε στρατηγικές τεχνολογίες, άμυνα και ασφάλεια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στο προσωπικό τους και να ενισχύσουν τη θέση τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε στρατηγικές τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP), καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας (Defence).

Το πρόγραμμα δημοσιεύθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Το αντικείμενο της κατάρτισης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνονται ψηφιακές και υπερπροηγμένες τεχνολογίες, καθαρές και αποδοτικές ως προς τη χρήση πόρων τεχνολογίες και βιοτεχνολογίες, καθώς και τεχνολογίες υγείας. Στις επιλέξιμες θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται επίσης οι αμυντικές τεχνολογίες, η κυβερνοάμυνα, η ασφάλεια πληροφοριών, τα αμυντικά και διαστημικά συστήματα, οι τεχνολογίες διπλής χρήσης (Dual-Use), καθώς και οι πιστοποιήσεις και η υποστήριξη άμυνας.

Στόχος είναι οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν το απαραίτητο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποιες επιχειρήσεις είναι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, καθώς θέτει συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής. Δικαίωμα ένταξης έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους, διαθέτουν επιλέξιμο κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται σε τομείς στρατηγικών τεχνολογιών ή άμυνας και ασφάλειας.

Στην ίδια κατηγορία μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που τεκμηριώνουν ότι έχουν σαφή επιχειρησιακό και στρατηγικό προσανατολισμό στους συγκεκριμένους τομείς.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατάρτιση να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης και να συμβάλλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού της.

Τα ποσά της επιδότησης

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 150.000 έως 1.200.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση ξεκινά από τις 75.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 600.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών.

Το ύψος της ενίσχυσης καθιστά τη δράση ιδιαίτερα σημαντική για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν οργανωμένα προγράμματα κατάρτισης και επιδιώκουν να προσαρμόσουν το προσωπικό τους στις απαιτήσεις νέων τεχνολογιών.

Τι χρειάζεται για την υποβολή αίτησης – Μέχρι πότε η προθεσμία



Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν Επιχειρησιακό Σχέδιο Κατάρτισης (ΕΣΚ). Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της δραστηριότητάς τους στους επιλέξιμους τομείς, την ανάλυση των αναγκών των εργαζομένων, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν.

Παράλληλα, η ενίσχυση προορίζεται για επιχειρήσεις που επενδύουν συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Για την υπαγωγή στη δράση προβλέπεται, επομένως, η διατήρηση ή η αύξηση των συνολικών δαπανών κατάρτισης.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, με τη μέθοδο First In – First Out, έως την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων ανά κατηγορία Περιφέρειας και προτεραιότητα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με την επιφύλαξη της εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ιστοσελίδων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (www.antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).

Για πληροφορίες, το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» είναι διαθέσιμο στο 801 11 36 300, ενώ ο ΕΦΕΠΑΕ παρέχει ενημέρωση στο 210 6985210.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και από εθνικούς πόρους.

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