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ΑΑΔΕ: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης

ΑΑΔΕ
clock 07:11 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Στις 10 Νοεμβρίου 2026 μετατίθεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης για τη Βιωσιμότητα, για την περίοδο 2026-2027 όπως γνωστοποίησαν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η μετάθεση αφορά μεταβιβάσεις εν ζωή έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, καθώς και μεταβιβάσεις λόγω κληρονομιάς για θανάτους που έχουν επέλθει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Στις περιπτώσεις κληρονομιάς περιλαμβάνονται οι αιτήσεις «Φ5 Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς» και «Φ11 Ταυτόχρονη μεταβίβαση κληρονομιάς».

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