Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ: Ανοίγουν οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και οι περιοχές

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Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου πολίτες και οικογένειες μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ, εφόσον επιλέξουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε συγκεκριμένες ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα, που αρχικά εφαρμόστηκε στον Έβρο, επεκτείνεται σε δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες, με στόχο τη δημογραφική ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακές προκλήσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετακόμιση.

Οι δέκα νέες περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Μετά τον Έβρο, το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης επεκτείνεται στις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες:

Κιλκίς

Φλώρινας

Καστοριάς

Δράμας

Πέλλας

Γρεβενών

Κοζάνης

Σερρών

Ιωαννίνων

Θεσπρωτίας

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πολίτες που κατοικούν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε επιλέξιμη περιοχή.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση των 10.000 ευρώ

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στις περιοχές που καλύπτει η σχετική ρύθμιση.

Η κατοικία στην οποία θα εγκατασταθούν οι δικαιούχοι μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής:

Ελλήνων πολιτών που κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τη μετεγκατάστασή τους.

Νέων που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν στην περιοχή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, και προβλέπεται να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην επιλέξιμη περιοχή.

Για πρώτη φορά εισάγεται η δυνατότητα προκαταβολικής καταβολής της πρώτης δόσης, ακόμη και πριν από το στάδιο της προέγκρισης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο, ώστε να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι στην κάλυψη των αρχικών εξόδων μετεγκατάστασης.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις και πότε λήγει το πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ έως την κάλυψη του ανώτατου ορίου των 1.000 νοικοκυριών και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2028.

Συνεπώς, η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δικαιούχων.

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Δίνουμε τη δυνατότητα για μια νέα αρχή»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της μόνιμης εγκατάστασης πολιτών σε περιοχές της χώρας που χρειάζονται δημογραφική στήριξη.

«Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή σε περιοχές της χώρας που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές και να ενισχύσουμε δημογραφικά. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφέρει εκεί μόνιμα την κατοικία του», δήλωσε.

Αναφερόμενη στη δυνατότητα προκαταβολής, σημείωσε:

«Κάνουμε όμως και ένα ακόμη σημαντικό βήμα: δίνουμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται τα πρώτα 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης. Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση να αλλάξει κάποιος τόπο ζωής χρειάζεται και πρακτική στήριξη».

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