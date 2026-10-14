Η L’Équipe αποθεώνει τον ΟΦΗ: «Όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα»

Την πορεία του ΟΦΗ από τις μακροχρόνιες απουσίες από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μέχρι τη νέα εποχή που έχει ανοίξει για τον σύλλογο της Κρήτης παρουσιάζει η γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Équipe, με αφορμή την αναμέτρηση με τη Ρεν.

Το δημοσίευμα γυρίζει αρχικά τον χρόνο πίσω στο 1997, όταν η Οσέρ ήταν η τελευταία γαλλική ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ. Τότε, η γαλλική ομάδα διέθετε στο ρόστερ της τρεις ποδοσφαιριστές που αργότερα κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 με την εθνική Γαλλίας: τους Στεφάν Γκιβάρς, Μπερνάρ Ντιομέντ και Λιονέλ Σαρμπονιέ.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ο ΟΦΗ επιστρέφει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έπειτα από 26 χρόνια απουσίας από αντίστοιχη φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το Κύπελλο Ελλάδας και η επιστροφή στην Ευρώπη

Η L’Équipe επισημαίνει ότι η μακρά απουσία του ΟΦΗ από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν προκαλεί έκπληξη, αν ληφθεί υπόψη η κυριαρχία των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου: της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει. Ο σύλλογος του Ηρακλείου, μιας πόλης περίπου 135.000 κατοίκων, έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2025, όπου ηττήθηκε με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Έναν χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026, κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση του ΠΑΟΚ.

Για τη γαλλική εφημερίδα, η επιτυχία αυτή δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Ο ΟΦΗ είχε ήδη καταγράψει σταθερή παρουσία στις υψηλές θέσεις του ελληνικού πρωταθλήματος, τερματίζοντας έκτος στις τρεις προηγούμενες σεζόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μιχάλης Μπούσης: Επένδυση, οργάνωση και ελληνική ταυτότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ιδιοκτήτη και πρόεδρο του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ανέλαβε τον σύλλογο το 2018.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, όπως σημειώνει η L’Équipe, επένδυσε οικονομικά στην ομάδα, προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές και επιχείρησε να της δώσει έναν έντονα τοπικό και ελληνικό χαρακτήρα.

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο είναι η σύνθεση του ρόστερ. Από τους 23 ποδοσφαιριστές που είχαν συμπεριληφθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεν, μόλις έξι δεν διέθεταν ελληνικό διαβατήριο.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στα λόγια του Μιχάλη Μπούση, τα οποία επικαλείται η γαλλική εφημερίδα:

«Πρέπει να στηρίζουμε τον δικό μας κόσμο. Οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι εδώ έχουν ελληνικό αίμα και μπορούν να βοηθήσουν το ποδόσφαιρό μας να προχωρήσει μπροστά».

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο ΟΦΗ παρουσιάζεται ως ένας σύλλογος που δεν επιδιώκει απλώς αγωνιστικές επιτυχίες, αλλά θέλει να στηρίξει και να αναδείξει το ελληνικό ποδοσφαιρικό στοιχείο.

Ευκαιρίες σε παίκτες που δεν βρήκαν χώρο στους μεγάλους

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει στο αφιέρωμα είναι η επιλογή του ΟΦΗ να προσφέρει αγωνιστικές ευκαιρίες σε Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν κατάφεραν να βρουν τον χώρο που επιθυμούσαν στους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας.

Η L’Équipe αναφέρει χαρακτηριστικά τον αριστερό μπακ Νίκο Αθανασίου και τον κεντρικό αμυντικό Κωνσταντίνο Κωστούλα, οι οποίοι αντιμετώπιζαν έντονο ανταγωνισμό στον Ολυμπιακό.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον μέσο Θανάση Ανδρούτσο, τον οποίο η γαλλική εφημερίδα χαρακτηρίζει ως τον οργανωτή του παιχνιδιού του ΟΦΗ. Ο ποδοσφαιριστής είχε επιστρέψει στην εθνική ομάδα πέντε χρόνια μετά την τελευταία του κλήση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η επιλογή του προπονητή. Ο Χρήστος Κόντης είναι Έλληνας, σε αντίθεση με την πρακτική άλλων συλλόγων που στρέφονται συχνότερα σε ξένους τεχνικούς.

Ο Χρήστος Κόντης και το 3-4-3 που άλλαξε την εικόνα

Η L’Équipe στέκεται ιδιαίτερα στη δουλειά του Χρήστου Κόντη, ο οποίος ανέλαβε τον ΟΦΗ περίπου έναν χρόνο πριν από το δημοσίευμα.

Όταν ανέλαβε, η ομάδα βρισκόταν στη 12η θέση της βαθμολογίας, σε σύνολο 14 ομάδων, έπειτα από οκτώ αγωνιστικές. Χρειάστηκε περίπου δύο μήνες για να εγκαταστήσει το σύστημα 3-4-3, το οποίο στη συνέχεια διατήρησε ως βασικό αγωνιστικό μοντέλο.

Η σταθερότητα στην τακτική προσέγγιση και η εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένες αρχές παιχνιδιού αποτελούν, σύμφωνα με την παρουσίαση της γαλλικής εφημερίδας, σημαντικά στοιχεία της προπονητικής δουλειάς του.

Ο ίδιος περιέγραψε σε συνέντευξη του στην ΚΡΗΤΗ TV, με χαρακτηριστικό τρόπο τη φιλοσοφία της ομάδας:

«Αν η ιστορία μας ήταν ένα βιβλίο, θα είχε τίτλο: Μια όμορφη παρέα φίλων που δεν σταματά να ονειρεύεται».

Μια φράση που συμπυκνώνει το πνεύμα με το οποίο ο ΟΦΗ επιχειρεί να χτίσει το μέλλον του.

Η νίκη επί της Χόφενχαϊμ και το μήνυμα προς την Ευρώπη

Η νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ, στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αποτέλεσε ένα σημαντικό αγωνιστικό αποτέλεσμα για τους Κρητικούς.

Η επιτυχία αυτή έδειξε ότι ο ΟΦΗ μπορεί να ανταγωνιστεί ομάδες από ισχυρότερα πρωταθλήματα, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη αξία στην ευρωπαϊκή του επιστροφή.

Το δημοσίευμα, πάντως, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η ομάδα στην προσπάθειά της να διατηρήσει σταθερή απόδοση.

Νέο προπονητικό κέντρο και σχέδια για γήπεδο

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μιχάλης Μπούσης εμφανίζεται, σύμφωνα με την L’Équipe, ως επιχειρηματίας που θέλει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του συλλόγου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο σημαντικά έργα υποδομής.

Το πρώτο αφορά την επέκταση του προπονητικού κέντρου, ένα σχέδιο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει ήδη εγκριθεί.

Το δεύτερο αφορά την κατασκευή νέου γηπέδου, ένα ζήτημα που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Ο αντιπρόεδρος του ΟΦΗ και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Ηλίας Πουρσανίδης υπογράμμισε τη σημασία αυτών των έργων, φέρνοντας ως παράδειγμα την ΑΕΚ, η οποία απέκτησε νέο γήπεδο και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα μέσα σε τέσσερα χρόνια.

«Το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο θα αλλάξουν ολοκληρωτικά την ιστορία του ΟΦΗ», ανέφερε, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα.

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