ΟΦΗ: Αναχώρησε για τη Ρεν με αισιοδοξία και τις ευχές του Δημήτρη Μπούση (βίντεο)

Με χαμόγελα, ενθουσιασμό και ισχυρή παρουσία φιλάθλων αναχώρησε ο ΟΦΗ για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη (15/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ από το Ηράκλειο για τη Ρεν, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης στο «Roazhon Park».

Μαζί με την ομάδα πέταξαν και αρκετοί φίλαθλοι, θέλοντας να βρεθούν δίπλα στους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη σε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ραντεβού. Η παρουσία τους έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην αναχώρηση, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΟΦΗ δεν θα είναι μόνος του, ούτε στη Γαλλία. Υπολογίζεται ότιη Κρητική ομάδα θα έχει στο πλευρό της περίπου 500 φιλάθλους.

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Το μήνυμα του Δημήτρη Μπούση: «Ο γιος μου ξεκίνησε με ένα μικρό όνειρο»

Ανάμεσα στους φιλάθλους που ταξίδεψαν ήταν και ο Δημήτρης Μπούσης, πατέρας του προέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, ευχαριστώντας όσους βρίσκονται στο πλευρό της και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον γιο του, στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή Χρήστο Κόντη.

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«Θέλω να πω μία καλημέρα σε όλη την Κρήτη και όλη την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους οπαδούς που βρίσκονται εδώ για την υποστήριξη. Θέλω να ευχαριστήσω τον γιο μου που ξεκίνησε με ένα όνειρο μικρό κι έχει γίνει τόσο μεγάλο για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Μπούσης στάθηκε, παράλληλα, στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, δίνοντας έμφαση στον ελληνικό χαρακτήρα της ομάδας.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες. Ο ΟΦΗ είναι η μόνη ομάδα που έχει εννέα Έλληνες που θα αγωνιστούν για να κερδίσουν για μία ακόμα φορά», σημείωσε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποδώσει τα εύσημα στον προπονητή της ομάδας, τον οποίο χαρακτήρισε «αρχιτέκτονα» της επιτυχίας.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον αρχιτέκτονα της ομάδας, Χρήστο Κόντη, που μας έφτασε μέχρι εδώ. Με τη νίκη, και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας», κατέληξε, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεν.

Δίπλα στον ΟΦΗ και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου

Ανάμεσα στους φιλάθλους που ταξίδεψαν με προορισμό τη Γαλλία ήταν και ο δήμαρχος Μαλεβιζίου, Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος βρέθηκε στο πλευρό της αποστολής και των φίλων του ΟΦΗ.

«Πολύς κόσμος, ωραίες στιγμές, ωραία εμπειρία. Ακολουθούμε την ομάδα για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, είμαστε δίπλα στην προσπάθεια που γίνεται. Είναι μοναδικές στιγμές, δεν το έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε καλά, ότι θα πάμε καλά» δήλωσε ο Μενέλαος Μποκέας.

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Η παρουσία του, μαζί με εκείνη των υπόλοιπων φιλάθλων, ανέδειξε το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η ευρωπαϊκή διαδρομή της κρητικής ομάδας και τη στήριξη που απολαμβάνει από την τοπική κοινωνία.

Με πίστη για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα

Ο ΟΦΗ θα επιδιώξει να παρουσιαστούνεί ανταγωνιστικός απέναντι στη γαλλική ομάδα, έχοντας ως οδηγό τη νίκη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Στην 23μελή αποστολή βρίσκονται οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

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Το ταξίδι στη Γαλλία αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό για τον σύλλογο του Ηρακλείου, που θέλει να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του πορεία και να κάνει περήφανους τους φιλάθλους του.

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Και όπως έδειξαν οι στιγμές της αναχώρησης, ο ΟΦΗ δεν ταξιδεύει μόνο με την αποστολή του, αλλά και με τις προσδοκίες, την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου του.

Η σέντρα της αναμέτρησης με τη Ρεν είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 22:00.

Πηγή βίντεο: gentikoule.gr

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