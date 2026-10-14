Τουρκία: Η αστυνομία ανέλαβε τον έλεγχο του αντιπολιτευόμενου σταθμού Halk TV

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Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στα γραφεία του καναλιού Halk TV στην Τουρκία, με τον ιδιοκτήτη του να περνάει από κρατικό έλεγχο και να κατηγορείται για οικονομικές ατασθαλίες, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή στις οικονομικές υποθέσεις Ιμάμογλου.

Η επιχείρηση έγινε σήμερα (14/10/2026) το πρωί γύρω στις 07:00 στα κεντρικά στην Τουρκία και ενώ το κανάλι μετέδιδε μία ενημερωτική εκπομπή, ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να παίζει ντοκιμαντέρ.

Halk TV hala ablukada. Kanalımıza girişimiz engelleniyor. https://t.co/RCnImyuer1 — Umut Taştan (@umuttastangzt) October 14, 2026

Το Halk TV είναι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Τουρκία, βασικό κανάλι της αντιπολίτευσης και μετά την επιχείρηση υπήρξε σωρεία αντιδράσεων από τον πρόεδρο του κόμματος (CHP), Özgür Özel, και τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας (ABB), Mansur Yavaş, ο οποίος έκανε λόγο για έλλειψη ελευθερίας Τύπου στην Τουρκία.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV binasında arama yapıyor. - Canlı yayın durduruldu. - Binaya girişler kapatıldı. https://t.co/z3Xdsqh7LP — Pusholder (@pusholder) October 14, 2026

Στο κανάλι διορίστηκε κρατικός διαχειριστής και οι εκπομπές του διακόπηκαν.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Halk TV, Cafer Mahiroğlu, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις του καναλιού.

«Η αστυνομία βρίσκεται μέσα στο κτίριο του Halk TV. Ορίσθηκε ένας διοικητής (σ.σ.: για να αναλάβει τον έλεγχο του σταθμού). Οι ζωντανές μεταδόσεις διακόπηκαν», ανακοίνωσε ο σταθμός μέσω της πλατφόρμας X.

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