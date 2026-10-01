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GOSSIP - LIFESTYLE

Μια γυναίκα: Η Μαρίνα διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού

γ
clock 11:00 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά "Μία γυναίκα";

Επεισόδιο 4ο: Η Μαρίνα μαλώνει και τιμωρεί την Χαρά που μιλούσε με μια άγνωστη, την Εύα. Διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού. Η καθημερινή κούραση της προκαλεί συχνές ζαλάδες. Η οικονομική δυσχέρεια όμως την αναγκάζει να ψάχνει και τρίτη δουλειά. Η Ελισσάβετ, μαθαίνει ότι η Εύα έχει εγκαταλείψει τη σχολή φωτογραφίας και συγκρούεται μαζί της. Συγχρόνως, μια περίεργη παρτίδα υλικών που ο Σταύρος φυλάει στο spa, την βάζει σε σκέψεις. Τα μέσα απεργούν κι η Μαρίνα δέχεται να τους γυρίσει ο Γιάννης στο σπίτι. Ο Μάρκος αντιδρά με την παρουσία του Γιάννη. Ο Κωστής, ανησυχεί με τον παράνομο τζόγο που στεγάζει στο ραφτάδικο. Κωστής και Ελισσάβετ ανησυχούν για την Εύα και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Η Εύα βυθίζεται στις ενοχές και στις καταχρήσεις. Γιάννης και Ξένια, μιλούν για το διαζύγιο και τον μικρό Μίλτο. Η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με την Μπέττυ που της εμπιστεύεται να της φυλάξει κάποια χρήματα. Το ίδιο βράδυ, ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

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