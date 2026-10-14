Champions League: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν - Το πρόγραμμα της Τετάρτης (14/10)

H 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League συνεχίζεταισήμερα (14/10), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά ονόματα και στις μάχες που αναμένονται σε Μάντσεστερ και Ρώμη . Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην Ιταλια τη Ρόμα . Στο πρόγραμμα φυσικα ξεχωρίζει και η εκτός έδρας αποστολή της ΑΕΚ απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Χάαλαντ και Εμπαπέ στο επίκεντρο

Στο Μάντσεστερ, η αναμέτρηση της Σίτι με την Παρί Σεν Ζερμέν συγκεντρώνει τα βλέμματα, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη σημαντική προσωπική πρόκληση. Ο Νορβηγός επιθετικός έχει καταγράψει 59 γκολ σε 59 συμμετοχές στο Champions League και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με ένα ακόμη τέρμα, ο Χάαλαντ θα φτάσει τα 37 γκολ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στη διοργάνωση, ξεπερνώντας τον Σέρχιο Αγκουέρο, με τον οποίο βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με 36 τέρματα.

Την ίδια ώρα, στη Ρώμη, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Ρόμα, έχοντας θετική παράδοση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σε 12 παιχνίδια, οι Μαδριλένοι μετρούν οκτώ νίκες, οι Ιταλοί τρεις, ενώ μία αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος διεκδικεί ένα ιστορικό ορόσημο στις συμμετοχές του στο Champions League. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται κοντά στις 100 εμφανίσεις στη διοργάνωση και, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το σχετικό ρεκόρ νεότερης ηλικίας που κατέχει ο Λιονέλ Μέσι.

Η Λίβερπουλ ψάχνει αντίδραση – Δύσκολες αποστολές για Βίλα και Ντόρτμουντ

Στην Αυστρία, η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη ΛΑΣΚ, θέλοντας να επιστρέψει στις επιτυχίες και να αφήσει πίσω της την ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Άνφιλντ». Οι «κόκκινοι» καλούνται να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα και να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Η Άστον Βίλα υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα της, ενώ η Φέγενορντ φιλοξενεί την Κόμο σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στη Νορβηγία, η Μπορούσια Ντόρτμουντ δοκιμάζεται απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, η οποία στηρίζεται σημαντικά στην έδρα της. Παράλληλα, η Στουτγκάρδη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, ενώ η Μπέτις φιλοξενεί την Πόρτο σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει έντονο ανταγωνισμό.

Ανάμεσα στις αναμετρήσεις της βραδιάς βρίσκεται και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, το οποίο θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου. Η Ένωση θέλει να δώσει συνέχεια στο θετικό ξεκίνημά της και να διεκδικήσει ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο με επιθετική ποιότητα και ταχύτητα, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους φίλους της ΑΕΚ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 13/10

Λανς-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-2



(22' Σουάρες, 74' Ντουμπιά)

Σαμπά Μπακού-Σλάβια Πράγας 2-0



(49' Πάρις, 88' Μίκελς)

Βίκινγκ-Μπάγερν Μονάχου 3-3



(2' Στένσνες, 38' Κρίστιανσεν, 90' Χάουγκεν - 54' πεν., 60' Κέιν, 71' Ντίας)

Γαλατασαράι-Μπαρτσελόνα 1-4



(28' Μπατράκοφ - 43' Κανσέλο, 50', Φερμίν, 53' Γκόρντον, 65' Αντεγέμι)

Ίντερ-Μπριζ 3-4



(44', 81' Μαρτίνες, 90+3' Μπονί - 30' πεν., 63', 74' Τρεσόλντι, 84' Βέρμαντ)

Λειψία-Αϊντχόφεν 1-0



(75' Γκρούντα)

Άρσεναλ-Λιλ 3-0



(64' Τίμπερ, 67' Έζε, 71' Σάκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0



(1' Μπάριος, 79' Λούκμαν)

Βιγιαρεάλ-Νάπολι 3-1



(23' Μικαουτάτζε, 26' Μουρίνιο, 86' Ολουουασέγι - 8' Ραχμάνι)

Τετάρτη 14/10

19:45



Λίντσερ (LASK) – Λίβερπουλ: Magenta Sport 3 HD

Φέγενορντ – Κόμο: Magenta Sport 5 HD

22:00

Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε Magenta Sport 7 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν Magenta Sport 4 HD

Μπέτις – Πόρτο Magenta Sport 6 HD

Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ Magenta Sport 5 HD

Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης Magenta Sport 3 HD

Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ MEGA και Magenta Sport 2 HD

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη Magenta Sport 8 HD





Η βαθμολογία

Μπαρτσελόνα 6 (9-2) Σπόρτινγκ 6 (5-1) Άρσεναλ 6 (4-0) Μπάγερν Μονάχου 4 (8-3) Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Κόμο 3 (4-1) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-2) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0) Βιγιαρεάλ 3 (5-4) Άστον Βίλα 3 (3-2) Μπέτις 3 (3-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) ΑΕΚ 3 (1-0) Κλαμπ Μπριζ 3 (6-6) Λανς 3 (3-4) Λειψία 3 (2-4) Σαμπάχ 3 (2-4) Ρόμα 1 (1-1) Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1) Φενέρμπαχτσε 1 (1-1) PSV Αϊντχόφεν 1 (1-2) Βίκινγκ 1 (4-6) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Ίντερ 0 (4-6) Πόρτο 0 (0-2) Σλάβια Πράγας 0 (2-5) Νάπολι 0 (1-4) Λιλ 0 (2-6) Φέγενορντ 0 (1-5) Γαλατασαράι 0 (2-7) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-5)

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