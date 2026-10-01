Δικαστική δικαίωση για την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ

Μια σημαντική δικαστική νίκη πέτυχαν οι δημοσιογράφοι Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργος Κουρδής. Η ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε απόφαση που δικαιώνει πλήρως τους δύο επαγγελματίες, κρίνοντας παράνομη την απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ να τους υποβαθμίσει από τη θέση των παρουσιαστών.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τόσο τη δικαστική όσο και τη βαθιά ηθική δικαίωση για τους δύο δημοσιογράφους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σκέλος της διαρροής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της Ευλαμπίας Ρέβη.

Η δικαστική απόφαση αποτελεί τον επίλογο μιας έντονης δημόσιας και εργασιακής αντιπαράθεσης που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 και οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες τον Μάιο του 2026.

Οι δύο δημοσιογράφοι είχαν επιλεγεί από τον ΣΚΑΪ τη σεζόν 2024-2025 για την παρουσίαση της ενημερωτικής και ταξιδιωτικής εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και μετά τέλος του πρώτου κύκλου είχαν τη ρητή διαβεβαίωση από τον σταθμό ότι θα συνέχιζαν κανονικά και την επόμενη σεζόν 2025-2026.

Ωστόσο, λίγο καιρό πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα, ο ΣΚΑΪ έθεσε τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη στον ρόλο του παρουσιαστή, χαρακτηρίζοντάς τον τεχνικά ως «συντονιστή» της εκπομπής. Η απόφαση αυτή υποβάθμιζε αυτόματα τους δύο δημοσιογράφους από κεντρικούς παρουσιαστές σε απλούς ρεπόρτερ, γεγονός που τους οδήγησε να αρνηθούν τη νέα κατάσταση και να κινηθούν δικαστικά, έχοντας εξ αρχής στο πλευρό τους και την ΕΣΗΕΑ.

Πέρα από το καθαρά εργασιακό κομμάτι, η απόφαση αυτή εμπεριέχει ισχυρό ηθικό βάρος. Η Ευλαμπία Ρέβη είχε καταγγείλει ανοιχτά πως ο παραγκωνισμός της συνέπεσε με την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Το πλέον σοβαρό σημείο της κόντρας, ωστόσο, αφορούσε τη διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονταν με την κατάσταση της υγείας της και την κύηση, μια κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη λοιπόν αποκαθιστά πλήρως την ηθική τάξη, αναγνωρίζοντας την παραβίαση που υπέστη η δημοσιογράφος και βάζοντας φρένο σε πρακτικές που θίγουν την προσωπικότητα και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων.

Πηγή newsit.gr

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