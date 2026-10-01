Τι θα φάμε σήμερα; Βελουτέ σούπα καρότου με τζίντζερ

Υλικά



1 κ. σ. ελαιόλαδο



1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 κ. σ. τριμμένο τζίντζερ



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



1/2 κ. γλ. τριμμένο μοσχοκάρυδο



850 ml ζωμό λαχανικών



500 γρ. καρότα, ψιλοκομμένα



400 γρ. λευκά φασόλια, σε κονσέρβα



Αμύγδαλα







Εκτέλεση



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και προσθέστε το κρεμμύδι, το τζίντζερ και το σκόρδο. Σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να απελευθερώσουν τα αρώματά τους.



Προσθέστε το τριμμένο μοσχοκάρυδο και συνεχίστε το μαγείρεμα για 1 λεπτό, ανακατεύοντας.



Ρίξτε στην κατσαρόλα τον ζωμό λαχανικών και προσθέστε τα καρότα και τα λευκά φασόλια. Καλύψτε με το καπάκι και αφήστε τη σούπα να σιγοβράσει για 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν καλά τα καρότα.



Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και πολτοποιήστε τη σούπα με ραβδομπλέντερ, μέχρι να αποκτήσει λεία και βελούδινη υφή.



Επιστρέψτε την κατσαρόλα στη φωτιά και αφήστε τη σούπα να πάρει ξανά μία βράση.



Σερβίρετε τη βελουτέ ζεστή, γαρνίροντας με τριμμένα αμύγδαλα και λίγο επιπλέον μοσχοκάρυδο.

Πηγή: newsbeast.gr

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