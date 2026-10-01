Τα ζώδια της Τετάρτης

Κριός



Ενώ το κλίμα είναι θετικό σε γενικές γραμμές, Κριέ, κι εσύ έχεις μία καλύτερη ψυχολογία και συμπεριφορά, χωρίς να μένεις σε μικροπράγματα που σε άλλες συνθήκες θα σε εκνεύριζαν, έχεις μια αίσθηση ότι πρέπει να κρατηθείς λίγο πίσω! Ιδιαίτερα όταν γίνονται συζητήσεις που μπορεί αυτά που ακούς να μην σε βρίσκουν σύμφωνο… Ή από την άλλη μπορεί να υπάρχει μία εσωτερική κατάσταση, την οποία θέλεις να κρατήσεις κρυφή! Κάτι που αναπόφευκτα θα σε κρατήσει σε μία απόσταση από τους άλλους ή θα τους αφήσεις να σε πλησιάζουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, μέχρι εκεί που εσύ νιώθεις ασφαλής! Μην μένεις σε ζητήματα και λεπτομέρειες που έχουν ένα αρνητικό πρόσημο, γιατί θα χάσεις την ομορφιά της ημέρας! Στα γκομενικά πάντως φαίνεται να στρώνει το πράγμα!

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε, είναι μία μέρα που φαίνεται να έχει ένα θετικό πρόσημο γενικά! Φαίνεται να είσαι ευχαριστημένος με αυτά που ήρθανε χθες, αποφασισμένος να δουλέψεις για να εξελιχθείς και έχεις μία αρκετά χαρούμενη διάθεση! Το κλίμα στη δουλειά εξομαλύνεται σημαντικά, πράγμα που σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις ασφάλεια και να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου όσο περισσότερο μπορείς, ενώ η ψυχολογία σου έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σήμερα: έχεις την άνεση να ανοιχτείς σε άτομα στη δουλειά σου που έχεις έρθει κοντά! Αυτό που φαίνεται να σε ζορίζει είναι κάποια ζητήματα που υπάρχουν στην παρέα σου. Πιθανότατα να είναι όλα μέσα στο κεφάλι σου και το συναίσθημα που έχεις να προκύπτει από σενάρια που έχεις κάνει τις προηγούμενες ημέρες… Πάρε μία ανάσα πριν εκφράσεις τα παράπονά σου στους φίλους σου.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμε, είναι μία καταπληκτική μέρα για να μπορέσεις να αφιερώσεις χρόνο στο αμόρε σου! Νιώθεις άνετα να συζητήσεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ενοχλούν, μπορεί να σε προβληματίζουν ή που μπορεί να νιώθεις ότι θα πάνε τη σχέση σας ένα βήμα παρακάτω! Έχεις και λίγο την όμορφη αίσθηση ότι μπορείς να εκφραστείς ελεύθερα, χωρίς να περιορίζεσαι –χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα εκφραστείς χύμα στον άλλον–, και την επιθυμία να κάνεις και τον άλλον να νιώσει όμορφα σήμερα, να εκτιμήσει τους λόγους για τους οποίους είναι μαζί σου! Μην μεταφέρεις στο σπίτι τα ζόρια της δουλειάς, την συναισθηματική κούραση που σου δημιουργείται από εκεί και την ένταση που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια της ημέρας! Κράτα τη μέρα καθαρά για εσάς!

Καρκίνος



Κάτι έχει αρχίσει και καθιερώνεται στην δουλειά σου, Καρκίνε. Η ψυχολογία σου έχει βελτιωθεί σημαντικά και υπάρχει ένα αρκετά πιο θετικό κλίμα μέσα στο σπίτι, κάτι που σε κάνει να νιώθεις πιο ανάλαφρος! Στη δουλειά υπάρχει μία όμορφη επικοινωνία με συναδέλφους, μπορεί να υπάρξουν προτάσεις για εκδρομή το Σαββατοκύριακο που έρχεται, όμορφες γνωριμίες και συζητήσεις με άτομα με τα οποία έχετε κοινά ενδιαφέροντα! Ένα πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό από το μέχρι πρότινος σκηνικό! Προσπάθησε να μην περιοριστείς και να μην υιοθετήσεις πεποιθήσεις μεγαλύτερο ανθρώπων ή ανθρώπων με εξουσία, οι οποίες θα πάνε όλο αυτό πίσω! Γιατί είναι κάτι που το σκέφτεσαι και σε ζορίζει συναισθηματικά σήμερα…!

Λέων



Σήμερα, Λέοντα, έχεις την ευκαιρία να βγάλεις όλη σου την δημιουργική ικανότητα και να μπορέσεις να διορθώσεις το οτιδήποτε! Η διάθεσή σου είναι αρκετά καλή, ο τρόπος σου με τους άλλους είναι ευγενικός και όμορφος, κάτι που σου δίνει παραπάνω πόντους και σήμερα, και αν κινηθείς σωστά θα μπορέσεις να καταφέρεις πολλά πράγματα! Το πρώτο και κύριο είναι πως μπορείς σήμερα να εκφραστείς με μεγάλη άνεση και να εκμεταλλευτείς την ευρηματικότητά σου, προκειμένου να λύσεις γρήγορα και αποτελεσματικά οτιδήποτε προκύψει! Όμως ένα άγχος που μπορεί να σχετίζεται με ένα οικονομικό ζήτημα της δουλειάς ή με ένα βαθύτερο δικό σου θέμα ψυχολογικό, μπορεί να σε ρίξει ψυχολογικά μέσα στην ημέρα σε κάποιες φάσεις.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε, έχεις την επιθυμία να τακτοποιήσεις οικογενειακά ζητήματα! Είναι μία καλή μέρα για να κάνεις συζητήσεις και να λύσεις παρεξηγήσεις ή να εκφράσεις πώς αισθάνεσαι για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία «γυρνάνε» στο μυαλό σου αρκετά το τελευταίο διάστημα! Παρά το γεγονός ότι μπορεί οι άλλοι να προετοιμάζονται για το τι θα ακούσουν, εσύ έχεις μία πολύ καλή διάθεση και θέλεις να δείξεις στους άλλους πόσο σημαντικοί μπορεί να είναι για εσένα! Κάτι που, για να είμαι ειλικρινής, δεν συνηθίζεις να το κάνεις με λόγια… Αυτό που θα χρειαστεί προσοχή σήμερα είναι ένα περίεργο συναίσθημα που θα δημιουργηθεί απέναντι στους συνεργάτες σου ή απέναντι στη σχέση σου! Φαίνεται πως κάτι σε περιορίζει πάνω σε αυτό το κομμάτι, μπορείς όμως να εκμεταλλευτείς την σημερινή σου διάθεση, να το επικοινωνήσεις και να το λύσεις!

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ, με αυτή την όμορφη διάθεση που έχεις και που θέλεις να βγάλεις και προς τα έξω, επικοινωνείς, μιλάς, έρχεσαι πιο κοντά με τους άλλους, επιλέγεις να διασκεδάσεις με φίλους και να κάνεις όμορφες συζητήσεις! Αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται και παρά τα ζόρια που μπορεί να αντιμετωπίσεις σήμερα στη δουλειά! Με τη λέξη «ζόρια» καταλαβαίνεις πως αναφέρομαι σε περισσότερες ευθύνες, σε μία συναισθηματική ταλαιπωρία από διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν και που, όσο και να μιλήσεις, βλέπεις πως συνεχίζονται, αλλά το σημαντικό είναι πως σήμερα φαίνεσαι ευρηματικός και θα βρεις τρόπους για να τακτοποιήσεις αυτά τα θέματα, χωρίς να χαλάσεις αυτό το καλό feeling που έχεις σήμερα! Οι συναναστροφές με ωραίους ανθρώπους σήμερα θα σε κάνουν εύκολα να επανέλθεις!

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ, είσαι σε μία φάση που θέλεις να επικοινωνήσεις και να δείξεις στους άλλους ποια είναι τα σημαντικά πράγματα για εσένα, ποια είναι αυτά στα οποία εσύ δίνεις αξία! Αυτό είναι και ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουν να σε μάθουν καλύτερα –μέσω της επικοινωνίας– οι δικοί σου άνθρωποι. Παρουσιάζεις μία πτυχή του εαυτού σου την οποία δεν ήξεραν και τόσο καλά αρκετοί δικοί σου άνθρωποι! Επίσης, σήμερα έχεις μία καλύτερη ψυχολογική διάθεση και βρίσκεις έναν λόγο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις κάποια εμπόδια που θα βρεθούν μπροστά σου και θα σε κάνουν να μη χαρείς. Πράγματα που μπορεί να σε στρεσάρουν και να σου φορτώσουν ευθύνες, ακόμα κι αν δεν σου αναλογούν! Μην αφήσεις τίποτα να χαλάσει την καλή σου διάθεση! Κανονίσου!

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη, η μέρα σου είναι πιο ανάλαφρη από την χθεσινή. Μπορεί να πήρες κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να ήταν δύσκολες ψυχολογικά, αλλά σήμερα είσαι καλύτερα! Σε πρώτη φάση φαίνεται να πάρεις μια ανάσα σήμερα! Έχεις την επιθυμία να κάνεις όμορφες επαφές με φίλους, νέες γνωριμίες που θα κερδίσουν το συναισθηματικό σου ενδιαφέρον και να περάσεις χαλαρά! Μπορεί να υπάρξουν κάποια ζόρια με το σπίτι ή να νιώσεις έναν περιορισμό μέσα στη μέρα που θα σε ρίξει λίγο ψυχολογικά… Μπορεί να πρόκειται για μία κατάσταση που σε ταλαιπωρεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Ίσως χρειάζεται να κάνεις λίγο πιο ευδιάκριτα τα όρια σου, χωρίς να κάνεις πλέον άλλες υποχωρήσεις ή συμβιβασμούς…!

Αιγόκερως



Η μέρα σήμερα, Αιγόκερε, έχει ένα ωραίο κλίμα! Η ψυχολογία σου είναι άνετη, τα πράγματα τακτοποιούνται πολύ πιο εύκολα από ό,τι περίμενες, πράγμα που δεν σε αγχώνει για το τι πρέπει να κάνεις και για το τι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Και είσαι σε μία φάση που, αν σε ρωτήσουν τι έχεις, δεν θα απαντήσεις τίποτα… Τρομερό! Σήμερα μιλάς πιο άνετα! Απλά το κάνεις πιο αυστηρά! Τα επιχειρήματά σου είναι ευθεία και τόσο άρτια στοιχειοθετημένα που σε κάνουν να φαίνεσαι αυστηρός! Στα επαγγελματικά τα πράγματα ρολάρουν πολύ πιο εύκολα και όμορφα, κάτι που σου ανοίγει τον δρόμο για να δουλέψεις κι εσύ με μεγαλύτερη ευκολία, άνεση αλλά και χαρά! Γλύκανε λίγο όμως… Δεν σου φταίνε όλοι! Ξέρω πως δεν το κάνεις έτσι, όμως έτσι φαίνεται στους άλλους!

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε, είναι μία μέρα που θέλεις να την περάσεις με φίλους, με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα, με την οικογένεια που εσύ έχεις επιλέξει! Να κάνεις όμορφες συζητήσεις, να μιλήσετε για πράγματα που σας ενδιαφέρουν ή να συζητήσετε για πράγματα που παραλίγο να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις και να λυθούν! Είναι μία μέρα που θέλεις να την περάσεις όμορφα, μέσα από όμορφες εμπειρίες που αφενός θα ανοίξουν τους ορίζοντές σου, αφετέρου όμως θα σου προσφέρουν όμορφες στιγμές! Θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά το οικονομικό σου, καθώς πιθανότατα φίλοι να σου ζητήσουν δανεικά ή εσύ να χρειαστεί να ζητήσεις δανεικά από φίλους λόγω δικών σου οικονομικών δυσκολιών… Αυτό είναι ίσως και το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει θέμα μέσα στην ημέρα… Γιατί είναι κάτι που εσένα σε ζορίζει, ασχέτως αν το παραδέχεσαι ή όχι.

Ιχθύες



Σήμερα, Ιχθύ, το κλίμα είναι πολύ θετικό για να συζητήσεις νέους επαγγελματικούς στόχους και να εξετάσεις τρόπους που θα αναγνωριστεί η δουλειά σου ή η αξία σου στον χώρο που δουλεύεις! Η ψυχολογία σου όσον αφορά βαθύτερα ζητήματα έχει γλυκάνει, είσαι σε μία θέση που πλέον δεν είναι εμπόδια για εσένα τέτοια ζητήματα, αντιθέτως σήμερα μέσα από τη συζήτηση μπορείς να τα αξιοποίησης και από αδυναμίες να τα μετατρέψεις σε δυνατά σου σημεία! Όλα αυτά θα συμβούν στην περίπτωση που εσύ αποφασίσεις να ξεπεράσεις αυτή τη συναισθηματική αδυναμία και το στοπ που σε πιάνει… Μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσύ ο ίδιος δεν πιστεύεις στις δυνατότητές σου ή δεν πιστεύεις αυτά που σουΔ λένε και σε υποστηρίζουν οι γύρω σου… Πάντως, είναι μία καλή μέρα, αρκεί να μην περιορίσεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου!

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