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ΚΡΗΤΗ

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι - Παγκρήτιο συλλαλητήριο τον Νοέμβριο

συνταξιούχοι - χρήματα
clock 07:55 | 14/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν οι συνταξιούχοι της Κρήτης, με παγκρήτια κινητοποίηση την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Λιονταριών στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια σύσκεψης των συνταξιουχικών οργανώσεων του νησιού στη Λέσχη Αξιωματικών Ρεθύμνου.

Παράλληλα, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τις κινητοποιήσεις τους στην υπόλοιπη χώρα, με παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας στις 11:00. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεντρώσεις στην Πρέβεζα στις 19 Οκτωβρίου, στη Λιβαδειά στις 20, στην Αθήνα στις 21 και στην Τρίπολη στις 22 Οκτωβρίου.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης, καταβολή του 70% στις συντάξεις χηρείας, επίδομα 400 ευρώ χωρίς ηλικιακά κριτήρια και απόδοση των αναδρομικών.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται ακόμη η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας με προσωπικό.

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