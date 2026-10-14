ΑΕΚ: Στο Λονδίνο για τη δεύτερη ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στη Σαχτάρ

Το δεύτερο διαδοχικό νικηφόρο αποτέλεσμα στη League Phase του Champions League θα επιδιώξει να κατακτήσει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει απόψε (14/10--22:00, MEGA και Magenta Sport 2) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και διατηρώντας το αήττητό της σε Super League και Ευρώπη.

Η Ένωση προέρχεται από τη νίκη με 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα και θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της σταθερότητα. Απέναντί της θα βρει ένα σύνολο με ποιότητα και ταχύτητα, το οποίο καθοδηγεί ο Αρντά Τουράν και διαθέτει σημαντικές επιθετικές λύσεις.

Το ιδιαίτερο σκηνικό στο Λονδίνο

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Στάμφορντ Μπριτζ», την έδρα της Τσέλσι, καθώς η Σαχτάρ αναγκάζεται να αγωνίζεται μακριά από την Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου. Για την ΑΕΚ, το γήπεδο και το ουδέτερο περιβάλλον αποτελούν μία επιπλέον παράμετρο σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνωρίζουν πως μια δεύτερη νίκη θα ενισχύσει τη θέση τους στη League Phase και θα τους δώσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Η ταχύτητα της Σαχτάρ και το πλάνο του Νίκολιτς

Η ομάδα του Αρντά Τουράν αναμένεται να στηριχθεί στην ταχύτητα και την ατομική ποιότητα των μεσοεπιθετικών της, με τους Γκλέικερ Μεντόσα και Κάουα Ελίας να αποτελούν βασικές απειλές για την άμυνα της ΑΕΚ.

Το ζητούμενο για την Ένωση θα είναι να περιορίσει τους χώρους, να διατηρήσει την αμυντική της συνοχή και να αποφύγει τα λάθη που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους Ουκρανούς να χτυπήσουν στην ταχύτητα. Παράλληλα, θα αναζητήσει τις δικές της ευκαιρίες μέσα από οργανωμένες επιθέσεις, αξιοποιώντας την ποιότητα των μεσοεπιθετικών της και την παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στην κορυφή.

Η διαχείριση του ρυθμού και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Τόμπιας, Μποντάρ, Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον Γκόμες, Άλισον Σαντάνα, Οτσέρετκο, Ισάκε, Μεντόσα, Κάουα Ελίας.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγιερ, Βιτάλις, Μαρίν, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία).

Ώρα έναρξης: 22:00.

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