Γιατί ο ΕΦΕΤ βάζει στο «μικροσκόπιο» τους φυσικούς χυμούς

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο ενίσχυσης των ελέγχων για την αυθεντικότητα των τροφίμων, ανακοίνωσε πως διευρύνει τις δράσεις του και στους χυμούς φρούτων.

Απώτερος σκοπός, σύμφωνα πάντα με τον ΕΦΕΤ, είναι ο εντοπισμός πρακτικών που ενδέχεται να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους χυμούς φρούτων και τη διερεύνηση της παρουσίας εξωγενών σακχάρων σε προϊόντα που διατίθενται ως 100% φυσικοί χυμοί.

Ήδη, κατά τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε εργαστηριακά η παρουσία εξωγενών σακχάρων σε χυμούς πορτοκαλιού και μήλου. Τα προϊόντα κρίθηκαν μη συμμορφούμενα και απομακρύνθηκαν από την αγορά, κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣΕΤ) του ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ισπανικό Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου Agri-Food Arbitration Laboratory, γνωστοποίησε ο ΕΦΕΤ.

ΕΦΕΤ: Η ανακοίνωση για τους χυμούς φρούτων

«Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συνεχίζει και διευρύνει τις δράσεις του για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της αυθεντικότητας των τροφίμων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό πρακτικών που ενδέχεται να παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχίζει ελέγχους αυθεντικότητας των χυμών φρούτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διερεύνηση της παρουσίας εξωγενών σακχάρων σε προϊόντα που διατίθενται ως 100% φυσικοί χυμοί. Ήδη, κατά τη διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε εργαστηριακά η παρουσία εξωγενών σακχάρων σε χυμούς πορτοκαλιού και μήλου. Τα προϊόντα κρίθηκαν μη συμμορφούμενα και απομακρύνθηκαν από την αγορά, κατόπιν επιστημονικής αξιολόγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣΕΤ) του ΕΦΕΤ και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ισπανικό Εργαστήριο Επισήμου Ελέγχου Agri-Food Arbitration Laboratory.

Παράλληλα, ο ΕΦΕΤ υλοποιεί συστηματικά προγράμματα δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων σε βασικά προϊόντα της ελληνικής διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι και τα γαλακτοκομικά, με στόχο την εξακρίβωση της αυθεντικότητάς τους και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών. Οι έλεγχοι καλύπτουν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και περιπτώσεις διαδικτυακής διάθεσης τροφίμων.

Για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς, ο ΕΦΕΤ αξιοποιεί σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, την επιστημονική υποστήριξη του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων (ΕΣΕΤ), καθώς και πληροφορίες και συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετέχει επίσης σε συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις για την αντιμετώπιση της απάτης στα τρόφιμα.

Με τη συνεχή προσαρμογή και ενίσχυση των ελεγκτικών του δραστηριοτήτων, ο ΕΦΕΤ επιδιώκει την έγκαιρη ανίχνευση φαινομένων νοθείας και απάτης, αλλά και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά».

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