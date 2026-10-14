Τσίπρας για τους ανεξάρτητους: «Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα χαρίσουμε την ΚΟ»

Λίγες ώρες πριν τη λήξη του «τελεσιγράφου» που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιστροφή των εδρών, μια νέα αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο θέμα θέτει νέα δεδομένα και περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη θέση των ανεξάρτητων βουλευτών.

Μιλώντας στο ΚρήτηTV και τον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει σήμα συστράτευσης, ωστόσο επιμένει με συνέπεια στη στάση να μην παρέχει καμία εγγύηση για την ένταξη εν ενεργεία βουλευτών στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να γίνουν μέλη της ΕΛΑΣ, ωστόσο, «δεν θα χαρίσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα». «Είπα ότι εμείς ερχόμαστε και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό: Όλοι ευπρόσδεκτοι, όποιος θέλει προφανώς και συμφωνεί με τις αρχές μας, με τις θέσεις μας, αλλά δεν θα χαρίσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα», είπε συγκεκριμένα.

Η φράση αυτή επεξηγείται και στον διάλογο που ακολούθησε με τον δημοσιογράφο, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να τονίζει: «Αν κάποιος είναι σήμερα βουλευτής και θέλει να γίνει μέλος της ΕΛ.Α.Σ., θα πρέπει να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα για να γίνει μέλος».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αναγκαίο χρόνο που αυτό πρέπει να γίνει, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι «είναι ένα άλλο θέμα εάν θα μπει στα ψηφοδέλτια». Όπως είπε, τα ψηφοδέλτια θα διαμορφωθούν μέσω συγκεκριμένων κομματικών διαδικασιών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ένας βουλευτής που παραιτείται και εγγράφεται ως μέλος, θα είναι και υποψήφιος στις εκλογές. «Το δεύτερο πράγμα που είπαμε είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Θα γίνουν διαδικασίες. Δεν θα διατηρήσει κανένας ντε φάκτο και θα μετακινήσει τα προνόμια του από έναν χώρο να τα πάει σ' έναν άλλον. Αυτό διαμορφώνει, κατά την άποψή μου, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. "Καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους" και δίνουν ένα άλλο παράδειγμα πολιτικής, και από κει και πέρα ο καθένας μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ δεν βάζω ούτε χρονοδιαγράμματα, γιατί ακούω να γράφονται δεξιά-αριστερά. Ο καθένας μπορεί να κρίνει, αν αυτά που λέω είναι σωστά, ή είναι λαθεμένα», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή του στη Ναυτεμπορική και τον Γιώργο Μελιγγώνη, ο Διονύσης Τεμπονέρας που έχει ενταχθεί στην ΕΛΑΣ σχεδόν από τη δημιουργία της, ήταν πιο συγκεκριμένος στο σχόλιό του για το ζήτημα αναφέροντας συμπερασματικά τη φράση «το συντομότερο δυνατό».

Όπως είπε, η παραίτηση από την παρούσα Βουλή, στην οποία η ΕΛΑΣ δε θέλει να έχει παρουσία για να μην εμπλακεί σε πολιτικό μεταγραφικό παζάρι, «δε σημαίνει ότι όλοι όσοι συστρατεύονται θα έχουν προνομιακή μεταχείριση ή θέση VIP. Όταν έρθει η ώρα τα συλλογικά όργανα θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν ποιοι και που θα είναι βουλευτές».

Σε σχέση με τον χρόνο της παραίτησης τόνισε ότι «δε θέτουμε προθεσμία, σε κάθε περίπτωση όμως ο χρόνος είναι κοντά στις εκλογές και σιγά-σιγά όποιοι θέλουν να συστρατευτούν θα πρέπει να πράξουν αναλόγως. [...] Ο καθένας έχει την πολιτική ωριμότητα και τη σκέψη, αλλά επειδή η πραγματικότητα θέτει και τα διακυβεύματα σε άμεσο χρόνο, πρέπει όλα να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο δυνατό».

Εκπνέει το τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ

Οι παραπάνω αναφορές του προέδρου της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του κ. Τεμπονέρα δημοσιεύονται λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει διαμηνύσει στους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να επιστρέψουν τις έδρες στο κόμμα. Συγκεκριμένα, το ιδιότυπο πολιτικό αυτό «τελεσίγραφο» λήγει σήμερα στις 12 το μεσημέρι, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να προειδοποιούν ότι αν δεν έχουν παραδοθεί οι έδρες τότε θα προβούν σε πολιτικές κινήσεις που θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πρώτη κίνηση θα είναι η δημοσιοποίηση βίντεο που θα δείχνουν τους 12 βουλευτές να απαιτούν την επιστροφή των εδρών άλλων συναδέλφων τους που είχαν αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κατά τις διασπάσεις της ΝΕΑΡ και του Κινήματος Δημοκρατίας. Ωστόσο, στελέχη του κόμματος ξεκαθαρίζουν ότι υπάρχουν και πιο ηχηρές κινήσεις, με τις οποίες θα κλιμακώσουν την πολιτική τους πίεση προς τους πρώην συντρόφους τους, θέτοντας μάλιστα ως πρώτη προτεραιότητα τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο.

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