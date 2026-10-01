Ελένη Καρακάση: Συγκινεί για την αναδοχή του παιδιού της

Η Ελένη Καρακάση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day και μίλησε για την απόφαση που πήρε με τον σύζυγό της, Δημήτρη, να προχωρήσουν στη διαδικασία της αναδοχής ενός παιδιού.

«Εγώ πάντα στο μυαλό μου την είχα την υιοθεσία και το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη από τα πολύ πρώτα χρόνια που ήμασταν μαζί. Ο Δημήτρης λίγο το είχε στο μυαλό του όπως το έχουν λίγο οι πιο παλιοί. Δηλαδή ας προσπαθήσουμε να κάνουμε βιολογικά ένα παιδί όλα αυτά. Όταν δεν ήρθε και κυρίως με το που έκανα εγώ την ολική υστερεκτομή πριν από 4μισι χρόνια περίπου, ήταν το πρώτο πράγμα που με το που συνήλθα από όλο αυτό μου λέει ο Δημήτρης να το βάλουμε μπροστά.

Λέω φυσικά. Και δεν το συζητήσαμε καθόλου. Όντως βάλαμε, ανεβάσαμε τα χαρτιά μας στην πλατφόρμα και θυμάμαι ότι μάλιστα πήγαμε και ρωτήσαμε στο Νότιο Τομέα που ανήκουμε ανήμερα 5 Φλεβάρη που είναι τα γενέθλιά μου, έχουμε ανεβάσει τώρα την αίτηση, τα χαρτιά μας στην αίτησή μας ουσιαστικά. Θέλουμε μόνο να μας πείτε αν είναι εντάξει. Και μας εξήγησαν ότι είναι αρκετά πίσω το πώς ανοίγουν οι φάκελοι. Έχει απλοποιηθεί αρκετά το σύστημα. Δυστυχώς, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι υποστελεχωμένα. Δηλαδή εμάς εκείνη την περίοδο στο Νότιο Τομέα ήταν πολύ λίγοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί που τα έκαναν σχεδόν όλα…» περιέγραψε αρχικά η Ελένη Καρακάση.

«Το παιδί είναι 8μισι χρονών… Μας συνέδεσαν με ένα παιδάκι. Δεν θα πω φύλο, δεν κάνει να πω. Ήταν 7μισι όταν γνωριστήκαμε και η πρώτη μας επαφή έγινε τον Νοέμβριο. Πήγαινε καλά, ξεκίνησε καλά.

Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Την πρώτη φορά που με πήραν και μου είπαν ότι η σύνδεσή μου έγινε με αυτό το παιδί, έβαλα τα κλάματα. Ούτε εγώ το περίμενα ότι θα αντιδρούσα έτσι. Και όταν βρεθήκαμε πρώτη φορά ήμασταν όχι μαγκωμένοι, αλλά προσπαθούσαμε να βρούμε πώς θα πάει. Μπήκαμε στον κόσμο του. Αρχίσαμε δηλαδή να παίζουμε το παιχνίδι που ήθελε να παίξει.

Όσο μεγαλύτερο το παιδί τόσο μεγαλύτερη και η αμηχανία. Τα προετοιμάζουν τα παιδιά. Η πρώτη αίσθηση που έχουν είναι ότι είμαστε οι εθελοντές, δηλαδή ότι ερχόμαστε να αναλάβουμε το παιδί, να κάνουμε παρέα, να πάμε ένα θέατρο, μια βόλτα…

Εμάς ήταν δύσκολο λοιπόν, γιατί το παιδί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Έγινε και ένα περιστατικό που είδε τους γονείς του τα Χριστούγεννα, οπότε αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω και περνάγαμε ένα κρύο/ζέστη γιατί από κοντά βλεπόμασταν μέρα παρά μέρα, πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν το παιδί στη δομή και ήταν σαν να μη μας θέλει καθόλου. Δε μας κοίταζε στα μάτια, δεν υπήρχαμε στο οπτικό του πεδίο και κάθε βράδυ μιλάγαμε στο τηλέφωνο και ήταν ένα άλλο παιδί» αποκάλυψε η Ελένη Καρακάση.

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