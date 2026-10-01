Καλύτερος ύπνος με ένα απλό υλικό που όλοι έχουμε στο σπίτι

Αν υποφέρετε από αϋπνία, γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το συναίσθημα της προθυμίας να δοκιμάσετε τα πάντα για να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε — ακόμα κι αν σας φαίνεται λίγο ασυνήθιστο. Μια πληθώρα μη παραδοσιακών κόλπων ύπνου έχουν ήδη γίνει δημοφιλής στο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, από το δέσιμο στο στόμα με ταινία μέχρι το viral mocktail μαγνησίου με την ονομασία «sleepy girl». Τώρα, υπάρχει το “salt stomping”, το τελευταίο κόλπο που έγινε viral. Είναι οικονομικό, πρακτικό και έχει αρκετούς υποστηρικτές. Αλλά, υπάρχει πραγματικά κάποια επιστημονική βάση;

Ποια είναι η τάση για το “salt stomping”



Το “salt stomping”, που έγινε για πρώτη φορά δημοφιλές από την δημιουργό του TikTok, περιλαμβάνει συγκεκριμένα το άπλωμα θαλασσινού αλατιού σε ένα ταψί και πάτημα ξυπόλυτου ποδιού για 10 λεπτά πριν τον ύπνο. Η ιδέα, είναι ότι αν το κάνετε αυτό πριν σβήσουν τα φώτα, έχετε ένα αποτέλεσμα γείωσης και σας βοηθά να νιώσετε πιο χαλαροί μετατοπίζοντας το νευρικό σας σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας, μειώνοντας τη φλεγμονή και, φυσικά, κάνοντας στα πόδια σας ένα καλό απολεπιστικό scrub.

Μπορεί το να στέκεσαι πάνω σε αλάτι να σας βοηθήσει πραγματικά να κοιμηθείτε;



Αυτό το κόλπο είναι σχεδόν απίθανο να κάνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στον ύπνο σας. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχει κάτι σε όλο αυτό το τελετουργικό. Νομίζω ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα καλό παράδειγμα μιας τάσης ευεξίας όπου το τελετουργικό πιθανότατα κάνει περισσότερα από το ίδιο το συστατικό. Αν κάποιος περνάει 10 λεπτά πριν τον ύπνο κάθε βράδυ στέκεται ήσυχα, εστιάζοντας σε μια σωματική αίσθηση, μένοντας μακριά από το τηλέφωνό του και χαλαρώνοντας σκόπιμα, αυτό θα μπορούσε σίγουρα να τον βοηθήσει να νιώσει πιο χαλαρός και έτοιμος για ύπνο.

Όσο όμως για το αν το χοντρό αλάτι από μόνο του βοηθάει στον ύπνο, είναι ένα ηχηρό όχι. Δεν υπάρχουν έρευνες που να δείχνουν ότι το να στέκεσαι ή να πατάς το αλάτι βελτιώνει τον ύπνο. Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς φαίνεται να αλληλεπικαλύπτονται με ιδέες σχετικά με την απορρόφηση ή τη γείωση μαγνησίου , αλλά κανένας από τους δύο δεν έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει αυτή τη συγκεκριμένη πρακτικ». Έτσι, αν η εξάσκηση σας χαλαρώσει, απολαμβάνετε την αίσθηση και νιώθετε πιο «έτοιμοι» για ύπνο μετά, αυτό μπορεί να αξίζει κάτι. Αλλά μην περιμένετε ότι ο ύπνος σας θα βελτιωθεί δραματικά όταν το δοκιμάσετε.





Και να έχετε υπόψη σας ότι η τάση αυτή ενέχει κινδύνους, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα. Το χοντρό αλάτι μπορεί να ερεθίσει το δέρμα, ειδικά αν τα πόδια σας είναι ξηρά, σκασμένα ή ευαίσθητα, και το χαλαρό αλάτι μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ολίσθησης. Επίσης, αν κάποιος έχει νευροπάθεια , ανοιχτές πληγές ή μειωμένη αίσθηση στα πόδια του, πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτιτκός καθώς μπορεί να μην παρατηρήσει αμέσως ερεθισμό ή τραυματισμό.







Τι μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε;







Αν παλεύετε με αϋπνία ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τον ύπνο, αυτό μπορεί να σας οδηγήσει στο σημείο που δεν είχατε. Αλλά ενώ η εφαρμογή ενός γρήγορου κόλπου ύπνου στο TikTok μπορεί να σας φαίνεται βολική, υπάρχουν και άλλες, πιο αποδεδειγμένες μέθοδοι για να βελτιώσετε τον ύπνο σας . Τα προβλήματα ύπνου είναι συνηθισμένα και συχνά αρκετά εξουθενωτικά. Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι θέλουν μια γρήγορη λύση. Αλλά τα προβλήματα ύπνου μπορεί συχνά να απαιτούν κάποια δουλειά και πραγματική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Αναζητήστε την.

Θα έλεγα να εστιάσετε σε στρατηγικές που έχουν πολύ ισχυρότερα στοιχεία πίσω από αυτή, όπως η διατήρηση της σταθερής ώρας αφύπνισης, η έκθεση στο φως της ημέρας εντός μίας ώρας από το ξύπνημα, η διατήρηση σωματικής δραστηριότητας και η δημιουργία μιας σύντομης ρουτίνας χαλάρωσης πριν από τον ύπνο. Το βράδυ, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μείωση της έντασης των φώτων, μείωση των διεγερτικών δραστηριοτήτων όπως η περιήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και περιορισμός της καφεΐνης αργότερα μέσα στην ημέρα και του αλκοόλ κοντά στην ώρα του ύπνου. Θα συνιστούσα επίσης να διατηρείτε το περιβάλλον ύπνου δροσερό, σκοτεινό και ήσυχο για να υποστηρίξετε τον ποιοτικό ύπνο.

Αν σας αρέσει η ιδέα μιας δραστηριότητας χαλάρωσης των αισθήσεων, όπως το “salt stomping”, να είστε επιφυλακτικοί με τον ερεθισμό του δέρματος - ή την ακαταστασία - υπάρχουν και άλλες επιλογές για αυτό. Για παράδειγμα θα μπορούσατε να έχετε παρόμοιο αποτέλεσμα με διατάσεις , ασκήσεις αναπνοής, προοδευτική χαλάρωση των μυών ή διαλογισμό πριν από τον ύπνο. «Ή ακόμα και ένα ζεστό μπάνιο ή ντους. Το ζεστό μπάνιο πριν από τον ύπνο έχει στην πραγματικότητα έρευνες που υποστηρίζουν βελτιώσεις στην έναρξη και την ποιότητα του ύπνου.







Αν δοκιμάσετε κάποιες από αυτές τις στρατηγικές στο σπίτι και εξακολουθείτε να έχετε συνεχώς πρόβλημα να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένοι (και για να είμαστε σαφείς, υπάρχει διαφορά μεταξύ της περιστασιακής άυπνης νύχτας και της χρόνιας αϋπνίας), ίσως είναι καιρός να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού. Θα συνιστούσατε να κοιτάξετε πέρα ​​από τα κόλπα ύπνου. γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία, ή CBT-I, παραμένει η θεραπεία πρώτης γραμμής που βασίζεται σε στοιχεία για τη χρόνια αϋπνία».

Έτσι, το αλάτι μπορεί να μην είναι το μυστικό για καλύτερο ύπνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι μια χρήσιμη ιεροτελεστία για ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα όριά του. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να κάνουν τις τάσεις ύπνου να ακούγονται πολύ πιο πειστικές από ό,τι υποστηρίζει στην πραγματικότητα η έρευνα. Αν κάτι είναι ακίνδυνο και νιώθετε ότι σας βοηθά να χαλαρώσετε ή να κοιμηθείτε καλύτερα, πιθανότατα δεν υπάρχει πρόβλημα να το κάνετε. Αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε αν υπάρχουν πραγματικά στοιχεία πίσω από τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται».

Το πιο σημαντικό, αν έχετε συνεχείς δυσκολίες στον ύπνο, μην αφήσετε το να παρασυρθείτε από τις τελευταίες τάσεις να σας εμποδίσει να βρείτε μια πραγματική λύση. Όσον αφορά τη βελτίωση του ύπνου, θα εστίαζα το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας σε στρατηγικές για τις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχει έρευνα που τις υποστηρίζει. Δυστυχώς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύουν το παράξενο και αλλόκοτο και μπορούν να καταστείλουν τις καλές πληροφορίες για τον ύπνο στη διαδικασία. Μην πέσετε θύμα ανόητης μόδας. Η υγεία σας είναι πολύ σημαντική.

Πηγή: jenny.gr

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