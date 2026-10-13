Πολεμικό και άκρως... προεκλογικό το πολιτικό σκηνικό - Κόντρες και εντάσεις

Ρευστό είναι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα, 7 μήνες πριν την διαξαγωγή των εθνικών εκογών αλλά σε ένα σαφώς προεκλογικό σκηνικό.

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνέντευξή του για το όριο του 25% και την προοπτική αποχώρησής του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αν το κυβερνών κόμμα υποχωρήσει σε ένα τέτοιο ποσοστό στις επόμενες εθνικές εκλογές, λειτουργεί ως μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Απευθύνεται προς όσους συζητούν την επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία, προς τους αντιπάλους του, προς τον Αντώνη Σαμαρά, που θα ήθελε στις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να πάει με άλλον αρχηγό, αλλά και προς ψηφοφόρους που σκέφτονται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους στην κάλπη.

Την ίδια ώρα το Μαξίμου έχει στραμμένο από τη μια το βλέμμα στον Αντώνη Σαμαρά και από την άλλη στις δημοσκοπήσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, την ώρα που συνεχίζει τις βολές εναντίον της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού

Την τράπουλα στη Γαλάζια Πολυκατοικία, ανακατεύει ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ανάληψης της ηγεσίας από νέο πρόσωπο, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων που κινούνται στον χώρο της Δεξιάς, αναφέροντας συγκεκριμένα την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

"Μύλος" ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Δε λέει να κοπάσει ο «πόλεμος» που ξέσπασε με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού, στο οποίο αναρωτιόταν αν είναι … «βλάκας» ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με το ΠΑΣΟΚ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του, καλώντας τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ αν θέλει να χτυπήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, να το κάνει μόνος του και να μην κρύβεται πίσω από τους «προπαγανδιστές» του.

Σε αυτό το σκηνικό, που όλα δείχνουν πως θα διατηρηθεί πολεμικό τις επόμενες μέρες, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιθυμεί να αλλάξει την ατζέντα και να επικεντρωθεί στα σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί το μεσημέρι από κοινού με την Μιλένα Αποστολάκη, αρμόδια τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζουν την πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος.

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