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H Έρρικα Πρεζεράκου για την αδικοχαμένη ανιψιά της

περ
clock 09:00 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Έρρικα Πρεζεράκλου μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα  για την απώλεια της αγαπημένης της ανιψιάς, αλλά και το σοβαρό ατύχημα που είχε η ίδια στο παρελθόν.

«Νομίζω ότι στα παιδιά λείπει το παράδειγμα. Νιώθω ότι τα παιδιά μας χρειάζονται περισσότερο από ποτέ να καταλάβουμε εμείς οι ενήλικες ότι είμαστε οι φύλακες της ενέργειάς τους και έχει σημασία η στάση μας, η θέση μας, ο λόγος μας να είναι αντίστοιχος με αυτόν που θα θέλαμε να δούμε τα παιδιά μας να είναι. Σίγουρα σε κάθε πρόκληση που ερχόταν στη ζωή μου υπήρχε και μια πολύ βαθιά μεγάλη ουσιαστική μετακίνηση εσωτερική και νομίζω ισχύει για όλους μας αυτό» ανέφερε αρχικά.

«Την απώλεια της ανιψιάς μου, την αντιμετώπισα με δύο τρόπους. Το πρώτο ήταν την ώρα που υπήρχε η ανάγκη να αισθανθώ το σώμα μου να δρα, να κινείται καθημερινά για να βρει λύσεις και τη στιγμή που απελευθερώθηκε αισθάνθηκα απλά ότι επειδή βαθιά σέβομαι και εμπιστεύομαι την κάθε ψυχή, ότι αυτό ήταν το συμβόλαιό της, αυτό ήταν η ολοκλήρωση, οπότε βαθύ σεβασμό σε αυτή την επιλογή. Τίμησα την επιλογή της ψυχής» εξομολογήθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου.

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