Οι Κρήτες Εθελοντές του "Τάγματος Κολοκοτρώνη": Η άγνωστη απελευθέρωση των Πιερίων το 1912

Πως βρέθηκαν 1000 Κρητικοί κι ένας Κολοκοτρώνης στα Πιέρια το 1912;

Μια άγνωστη σελίδα της πολεμικής ιστορίας της απελευθέρωσης της Πιερίας και της Μακεδονίας

Τιμούμε την εθελοθυσία των Κρητών – Τρέχουμε στα βήματα των Ηρώων στην ορεινή Πιερία

Διήμερες εκδηλώσεις στη Ρητίνη (17& 18 Οκτωβρίου 2026) Τιμής και Μνήμης για το Ηρωικό 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα των Κρητών Εθελοντών (Τάγμα Κολοκοτρώνη)

Ο Οκτώβρης είναι ο μήνας των εορτασμών της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και της Ηπείρου από τον τουρκικό ζυγό το 1912. Όλες οι πόλεις η μια μετά την άλλη γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους.

Αναμεσά σ αυτούς τους πανηγυρικούς εορτασμούς και την αναφορά σε ένδοξες σελίδες της πολεμικής ιστορίας, φέτος για πρώτη φορά, τα ορεινά χωριά των Πιερίων διεκδικούν το δικό τους χώρο, δημιουργούν το δικό τους ιστορικό τοπόσημο, προβάλλοντας ένα άγνωστο ως τώρα ιστορικό γεγονός.

Image

Τότε που η Μακεδονία απελευθερώνονταν και η Ελλάδα μεγάλωνε, 1000 περίπου νέοι εθελοντές Κρήτες, ένα Τάγμα με την νεανική τους ορμή και διοικητή τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον Ταγματάρχη ΠΖ Γεώργιο Κολοκοτρώνη, έγγραψε την δική του λαμπρή ιστορία.

Ξεκίνησαν την πορεία τους από τα Πιέρια συμμετείχαν σ όλες τις μάχες, μπήκαν πρώτοι στην Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσαν τη Χαλκιδική και μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων θυσιάστηκαν σχεδόν όλοι, πολεμώντας ηρωικά στα πεδία των μαχών.

Αυτή την εθελοθυσία των νέων της Κρήτης, την ξεχωριστή προσφορά τους στην απελευθέρωση της Πιερίας και της Μακεδονίας, τιμούν για πρώτη φορά φέτος οι κάτοικοι της Ρητίνης, το πρώτο χωριό που απελευθέρωσαν στην μεγάλη ηρωική τους πορεία.

Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου στη Ρητίνη οργανώνονται εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης στο Ηρωικό 1ο Ανεξάρτητο Τάγμα Εθελοντών Κρητών (Τάγμα Κολοκοτρώνη)

Στόχος είναι να καταγραφεί στην ιστορική μνήμη της Πιερίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης και να τιμηθεί η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του Ηρωικού Τάγματος των Εθελοντών Κρητών («Τάγματος Κολοκοτρώνη») και ταυτόχρονα να αναδειχθεί και να τιμηθούν οι Ήρωες Εθελοντές Κρήτες που πρόσφεραν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Η πορεία αυτή του Τάγματος των Εθελοντών Νέων της Κρήτης, ήταν άγνωστη ως τώρα στην Πιερία. Ήλθε στο φως μετά από ιστορική έρευνα στο πλαίσιο συνεδρίου τοπικής ιστορίας που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρητίνης. Με βάση τις ιστορικές πηγές και καταγραφές, την σχετική εισήγηση στο βιβλίο των πρακτικών του Συνεδρίου, ο Σύλλογος συνέχισε την έρευνα σε Πιερία και Κρήτη και έχοντας το επαρκές ιστορικό υλικό, προχώρησε στην σύνταξη πρότασης για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος της απελευθέρωσης της Ρητίνης από τους τούρκους στις 16-10-1912 από το Ηρωικό Ανεξάρτητο Τάγμα των Εθελοντών Κρητών (το λεγόμενο «Τάγμα Κολοκοτρώνη»).





Όπως επισημαίνει η Οργανωτική Επιτροπή, «είναι τιμή μας να αποτελέσει η Ρητίνη ένα ξεχωριστό τοπόσημο για την Τιμή και τη Μνήμη αυτών των Ηρώων.

Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής προς τους Ήρωες του Τάγματος Εθελοντών Κρητών από την Ρητίνη που ήταν το πρώτο χωριό που απελευθέρωσαν στην πρώτη τους στρατιωτική επιχείρηση».

Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων περιλαμβάνει το Σάββατο εσπερίδα με ομιλίες για την δράση του Ηρωικού Τάγματος Κρητών Εθελοντών, αναφορές και παρουσίαση ντοκουμέντων από απογόνους Ηρώων αγωνιστών που συμμετείχαν στο Τάγμα, εγκαίνια έκθεσης ντοκουμέντων.

Την Κυριακή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Ρητίνης από το Ηρωικό Τάγμα των Κρητών Εθελοντών με αποκάλυψη Μνημείου προς τιμή των Ηρώων, ονοματοδοσία πλατείας, παρελάσεις και χορευτικές εκδηλώσεις.

Παράλληλα πραγματοποιείται αγώνας δρόμου 10 χλμ στον οποίο οι δρομείς θα τρέξουν στο μονοπάτι που περπάτησαν οι Ήρωες το 1912 τιμώντας την μνήμη τους

Στην οργάνωση των εκδηλώσεων Τιμής και Μνήμης συμμετέχουν ενεργά οι δύο Σύλλογοι Κρητών Πιερίας, ο Σύλλογος Κρητών Πιερίας «Οι Σταυραετοί» και το Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού Πιερίας «Το Ξαθέρι» και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων.

Οι εκδηλώσεις είναι υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος, του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης και συνδιοργανώνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Δήμο Κατερίνης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, τον ΑΠΣ Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ», Ελεύθεροι Ποδηλάτες Πιερίας και άλλοι Φορείς της Πιερίας. Συμμετέχουν από την Κρήτη η Περιφέρεια Κρήτης, η Π.Ε. Χανίων, ο Δήμος Ρεθύμνου, το Πολεμικό Μουσείο – Παράρτημα Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου και συνδράμουν στην έρευνα, η οποία συνεχίζεται, Δήμοι, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρχεία, τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς και άτομα από όλη την Κρήτη.

Πληροφορίες: Οργανωτική Επιτροπή Εκδηλώσεων

Τηλ 6977297221 (Γιώργος Κουκουλιάτας)

Email: [email protected]

Website: https://ritini.gr/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ

Αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο στις 7 Νοεμβρίου