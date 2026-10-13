Ηράκλειο: Στις 22:30 όλα επιτρέπονται στο κέντρο;

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Μετά τη Δύση του ηλίου στο Κέντρο του Ηρακλείου προφανώς δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί και ο καθένας πορεύεται όπως επιθυμεί.

Ακόμα και τα απορριμματοφόρα του δήμου κάνουν στάση στο σταυρό της πόλης για να ξαποστάσουν τα πληρώματα (ώρα 10:30 το βράδυ).

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Ακόμα και η Δικαιοσύνης είναι ελεύθερη για την διέλευση των Ι.Χ. και δεν παρεμποδίζονται από κανέναν...

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