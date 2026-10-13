ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 09:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στις 22:30 όλα επιτρέπονται στο κέντρο;

κέντρο Ηρακλειου
clock 09:27 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά τη Δύση του ηλίου στο Κέντρο του Ηρακλείου προφανώς δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί και ο καθένας πορεύεται όπως επιθυμεί.

Ακόμα και τα απορριμματοφόρα του δήμου κάνουν στάση στο σταυρό της πόλης για να ξαποστάσουν τα πληρώματα (ώρα 10:30 το βράδυ).

κέντρο Ηρακλειου

Ακόμα και η Δικαιοσύνης είναι ελεύθερη για την διέλευση των Ι.Χ. και δεν παρεμποδίζονται από κανέναν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Δεύτερη μέρα αγωνίας για τον 22χρονο κολυμβητή

Αεροπορική επίδειξη στο Ηράκλειο στις 7 Νοεμβρίου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σταθμευση Κέντρο Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis