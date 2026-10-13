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Νεκρός 35χρονος μοτοσικλετιστής σε σφοδρή σύγκρουση – Συνελήφθη 52χρονος

εκαβ
clock 09:10 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (13/10) στο Παγκράτι, καθώς ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, στην οδό Φιλολάου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ., κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον αναβάτη της μηχανής, ο οποίος υπέστη θανάσιμα τραύματα.

Προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα μετά τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα τόσο η μοτοσικλέτα όσο και το αυτοκίνητο να καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του Ι.Χ., αλβανικής καταγωγής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση

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Νεκρός μοτοσυκλετιστής Παγκρατι
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