Βρυξέλλες: Πεδίο μάχης οι δρόμοι – Άγριες συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία για τη λιτότητα

Νέα επεισόδια με συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώθηκαν τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τουλάχιστον δέκα ανηλίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Midi, τον μεγαλύτερο της βελγικής πρωτεύουσας, έπειτα από διαδικτυακά καλέσματα για συγκεντρώσεις νέων. Οι κινητοποιήσεις συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος ζωής και τα μέτρα λιτότητας.

Η ένταση είχε ήδη κορυφωθεί την Παρασκευή, όταν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης συνδικάτων κατά της λιτότητας σημειώθηκαν βανδαλισμοί, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και πυρπολήσεις ηλεκτρικών πατινιών. Τότε, σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθησαν 16 ανήλικοι και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη.

Ενισχυμένοι έλεγχοι και κατασχέσεις επικίνδυνων αντικειμένων



Μετά από νέα καλέσματα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία ενίσχυσε τους ελέγχους στο κέντρο των Βρυξελλών. Οι επιχειρήσεις παρουσιάστηκαν από τις αρχές ως προληπτικά μέτρα για την αποτροπή νέων επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων κατασχέθηκαν αντικείμενα που, σύμφωνα με την αστυνομία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και μπουκάλια με εύφλεκτα υγρά.

Αργότερα, ομάδες ατόμων συγκεντρώθηκαν κοντά στον σταθμό Midi. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά την επέμβασή της δέχθηκε ρίψεις αντικειμένων και οικοδομικών υλικών από άτομα, ορισμένα από τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Κύμα κινητοποιήσεων σε πολλές πόλεις



Τα επεισόδια στις Βρυξέλλες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα κινητοποιήσεων στο Βέλγιο. Από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου είχαν σημειωθεί βίαια περιστατικά στη Λιέγη, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με την αστυνομία να προχωρά σε περίπου 200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τις πολιτικές λιτότητας παραμένει στο επίκεντρο των διαμαρτυριών, ενώ οι βελγικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων συγκεντρώσεων και επεισοδίων.

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