EuroLeague: Με Παρτιζάν στο Βελιγράδι απόψε ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (13/10-21:30) την Παρτιζάν, στο Βελιγράδι, σε μια αναμέτρησητης 5ης αγωνιστικης της EuroLeague με ξεχωριστό ενδιαφέρον, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και λόγω της σχέσης της σερβικής ομάδας με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τον πρώην προπονητή των «πρασίνων» και άλλοτε τεχνικό της Παρτιζάν.

Στις δηλώσεις του πριν από την αναχώρηση της ομάδας, ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι να διεξαχθεί ένας καλός αγώνας μπάσκετ. Παράλληλα, αναγνώρισε την ποιότητα της Παρτιζάν, την επιθετικότητα στην άμυνά της και τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί διαφορετικά αγωνιστικά σχήματα.

Ο Μπράνκου Μπάντιο υπογράμμισε από την πλευρά των παικτών ότι η συγκέντρωση και η αμυντική λειτουργία θα είναι καθοριστικές, επισημαίνοντας τη δυσκολία της έδρας και την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να παραμείνει πιστός στο παιχνίδι του.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ανταποκριθεί σε μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο στη φετινή EuroLeague

Η αποστολή έχει τις γνωστές απουσίες. Οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας έμειναν στην Αθήνα, καθώς βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους.

Ο αγώνας Παρτιζάν – Παναθηναϊκός μεταδίδεται ζωντανά από το Novasports 4 HD, σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 21:30





5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13/10

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13/10

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (21:30)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13/10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13/10

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13/10

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (22:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 14/10

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/10

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

Παρτιζάν 3-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μπεσίκτας 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-2

Μπαρτσελόνα 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Αναντολού Εφές 1-3

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

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