Ιράν: Παντρεύτηκε στη φυλακή πριν από την εκτέλεσή του

Την παραμονή της εκτέλεσής του, οhttps://www.ekriti.gr/tags/fylaki25χρονος Αλιρεζά Σεπαχί παντρεύτηκε μέσα από τη φυλακή τη 22χρονη Μαχσάντ Κασανί, επίσης κρατούμενη. Μία εβδομάδα αργότερα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη ο δικηγόρος που είχε οργανώσει την τηλεφωνική τελετή.

Ο Σεπαχί εκτελέστηκε διά απαγχονισμού στις 5 Οκτωβρίου, σε υπόθεση που συνδεόταν με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου στο Ιράν. Ο γάμος έγινε την προηγουμένη, με τον δικηγόρο Αμιρσαλάρ Νταβουντί να πραγματοποιεί την τελετή τηλεφωνικά, παρουσία των πατέρων των δύο νέων.

Το ζευγάρι είχε συλληφθεί στις αρχές του έτους και κρατούνταν σε διαφορετικές φυλακές στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.







Συνελήφθη ενώ εκπροσωπούσε την 22χρονη στο δικαστήριο



Σύμφωνα με την ιρανική οργάνωση Dadban, η οποία παρακολουθεί δικαστικές υποθέσεις, ο Νταβουντί συνελήφθη την Κυριακή από αστυνομικούς με πολιτικά, ενώ βρισκόταν σε ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Ισφαχάν ως συνήγορος της Κασανί. Η 22χρονη εκτίει ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Τη σύλληψη επιβεβαίωσε και η οργάνωση HRANA, που εδρεύει στις ΗΠΑ, αναφέροντας ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο δικηγόρος. Στις πληροφορίες των οργανώσεων δεν διευκρινίζεται ο λόγος της σύλληψής του.

«Οι ποινικές διώξεις σε βάρος των δικηγόρων, ιδίως εκείνων που χειρίζονται υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με την πολιτική, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν καταστεί συνήθης πρακτική τα τελευταία χρόνια», κατήγγειλε η Dadban.

Ο Νταβουντί έχει συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν και έχει αναλάβει την υπεράσπιση πολλών ανθρώπων που συνελήφθησαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες κατεστάλησαν βίαια.

Μεταξύ των πελατισσών του είναι οι 21χρονες δίδυμες Ταρανέχ και Ρομίνα Ραχιμί, οι οποίες καταδικάστηκαν αντίστοιχα σε θάνατο και σε κάθειρξη 36 ετών για γεγονότα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων στο Ισφαχάν.

Ο ξάδελφός τους, Μασούντ Μουρμοχαμαντί, που ζει στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι ο δικηγόρος ανέλαβε αφιλοκερδώς την υπεράσπιση πολλών διαδηλωτών. «Το μόνο που διέκρινα στον Αμιρσαλάρ ήταν η τιμή και η αγάπη για το Ιράν», δήλωσε.

Η εκτέλεση είχε αναβληθεί μετά από καρδιακό επεισόδιο



Ο Σεπαχί είχε κατηγορηθεί για εμπλοκή στον θάνατο τεσσάρων αστυνομικών στο περιθώριο των διαδηλώσεων. Η εκτέλεσή του είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, αλλά αναβλήθηκε έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, 34 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες στο Ιράν σε σχέση με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι εκτελέσεις χρησιμοποιούνται για να καλλιεργήσουν φόβο στους πολίτες, εν μέσω πολέμου με τις ΗΠΑ.

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