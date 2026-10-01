Σχολές Γονέων στο Ασήμι: Πώς μεγαλώνουμε παιδιά στην εποχή του TikTok, του gaming και της Τεχνητής Νοημοσύνης

Με μια εξαιρετικά επίκαιρη και πρωτοποριακή συνάντηση συνεχίζεται ο επιτυχημένος θεσμός των Σχολών Γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης, προσφέροντας στους γονείς δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία για τις προκλήσεις της ψηφιακής ανατροφής. Η νέα αυτή δράση εστιάζει στη διαχείριση της σχέσης των παιδιών με τον ψηφιακό κόσμο, την κατανόηση των online κοινοτήτων και τη θέσπιση υγιών ορίων.

Ο κύκλος υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου. Την επιστημονική επιμέλεια έχουν το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) και ο Όμιλος Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης «METANUS».

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, αναφερόμενη στη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δράσης, δήλωσε:



«Ο ψηφιακός κόσμος αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών μας. Οι προκλήσεις που φέρνει η τεχνολογία απαιτούν από εμάς τους γονείς να ενημερωνόμαστε και να εξελισσόμαστε μαζί τους. Με τη στοχευμένη αυτή συνάντηση, ενδυναμώνομουμε τους γονείς ώστε να παραμείνουν κοντά στα παιδιά τους, μετατρέποντας το οικογενειακό περιβάλλον σε έναν ασφαλή χώρο ισορροπίας και ολόπλευρης ανάπτυξης, μακριά από διαρκείς συγκρούσεις.»

Πληροφορίες της Συνάντησης:

Ημερομηνία & Ώρα: Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 (6:00 – 8:00 μ.μ.)

Τοποθεσία: Δημοτικό Σχολείο Ασημίου

Εισηγήτρια: Μαθιουδάκη Μαρία (Ψυχολόγος - Ειδικευόμενη Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

«Το παιδί μου μεγαλώνει online — κι εγώ μεγαλώνω μαζί του» — Γονεϊκότητα στην εποχή του TikTok, των influencers, των gaming communities και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ψηφιακός κόσμος είναι πλέον κομμάτι της παιδικής και εφηβικής ζωής. Σκοπός της εισήγησης είναι να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν κάθε σύγχρονο γονέα: Πώς βάζουμε όρια στις οθόνες χωρίς να μετατρέπεται το σπίτι σε πεδίο μάχης; Πώς κατανοούμε τι αναζητά το παιδί μας online και πώς παραμένουμε κοντά του σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς;

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα αναλυθούν θέματα όπως η κοινωνική ζωή μέσα από την οθόνη, οι αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη ζωή των παιδιών, οι λόγοι για τους οποίους η οθόνη γίνεται συχνά «καταφύγιο» και οι αιτίες που τα παιδιά δυσκολεύονται τόσο πολύ να σταματήσουν τη χρήση της. Οι γονείς θα λάβουν πρακτικές κατευθύνσεις για να θέσουν όρια χωρίς διαρκείς συγκρούσεις.

Δωρεάν Συμμετοχή



Η συμμετοχή στη συνάντηση των Σχολών Γονέων είναι απολύτως δωρεάν και ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα ή κηδεμόνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/jRkyFgiLtoFXvb8F6

«Δυναμώνουμε την Οικογένεια... Επενδύουμε στο Μέλλον.»

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