Euroleague: Δύσκολη αποστολή απόψε για τον Ολυμπιακό στη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε (13/10 - 22:00), στη Βαλένθια, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής στην EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα, αλλά απέναντί τους βρίσκουν μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, με 4 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία με όλους τους παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πάντως, έχει τονίσει ότι η ομάδα απέχει ακόμη από το επίπεδο απόδοσης που επιθυμεί.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη Βαλένθια και πλέον θα βρεθεί απέναντί της με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η αναμέτρηση Βαλένθια – Ολυμπιακός μεταδίδεται σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ζωντανά από το Novasports Prime, με ώρα έναρξης τις 22:00.





5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 13/10

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 13/10

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (21:30)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13/10

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 13/10

Μπασκόνια (Ισπανία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 13/10

Βαλένθια (Ισπανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 13/10 (22:00)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 14/10

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 14/10

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 14/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0

Βαλένθια 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

Φενέρμπαχτσε 3-1

Παρτιζάν 3-1

Ερυθρός Αστέρας 2-2

Μπεσίκτας 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-2

Μπαρτσελόνα 2-2

Βίρτους Μπολόνια 2-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-2

Ντουμπάι 2-2

Βιλερμπάν 2-2

Ρεάλ Μαδρίτης 1-3

Αναντολού Εφές 1-3

Παρί 1-3

Μπάγερν Μονάχου 1-3

Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3

Μπασκόνια 1-3

Αρμάνι Μιλάνο 1-3

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