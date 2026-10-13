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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανώγεια: Συνάντηση Κεφαλογιάννη - Γραφάκου για τη διαχείριση απορριμμάτων στους ορεινούς δήμους

Ανώγεια
clock 08:31 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ανωγείων στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανώλη Γραφάκου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης του δημάρχου Σωκράτη Κεφαλογιάννη με τον κ. Γραφάκο βρέθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Λόγω του έντονου ανάγλυφου, των μεγάλων αποστάσεων και του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους των τοπικών κοινοτήτων, η αποκομιδή και η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων απαιτούν ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και στοχευμένη υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης των υποδομών ανακύκλωσης και ολιστικής διαλογής στην πηγή, καθώς και οι πρόσφατες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ελάφρυνση του κόστους για τους μικρούς και απομακρυσμένους δήμους. 

Ο κ. Γραφάκος υπογράμμισε τη σταθερή βούληση του Υπουργείου να στηρίξει έμπρακτα την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και να διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού πλούτου των ορεινών όγκων.

κεφαλογιαννης - γραφακος

Στο κλείσιμο της επίσκεψης, σε ένδειξη φιλοξενίας και ανάδειξης της τοπικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προσφέρθηκε στον Γενικό Γραμματέα η ειδική έκδοση για το Ιδαίον Άντρον, το εμβληματικό μνημείο και σπήλαιο του Ψηλορείτη [που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της περιοχής.

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