Υπόθεση Βαλυράκη: Αίτημα έφεσης από την οικογένεια κατά της απαλλακτικής απόφασης

Η οικογένεια του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, προχωρά σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Η πλευρά της οικογένειας εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά.

Οι συνήγοροι της κατηγορίας επισημαίνουν ότι κατά την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία παρουσιάστηκαν στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την ενοχή των κατηγορουμένων. Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, καθώς και τη μειοψηφούσα γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου, που έκριναν διαφορετικά από την πλειοψηφία, η οποία τελικά απάλλαξε τους κατηγορούμενους.

Το αίτημα άσκησης έφεσης έχει προγραμματιστεί να κατατεθεί σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 12:30, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:00, οι συνήγοροι της οικογένειας θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να ενημερώσουν αναλυτικά για τις επόμενες νομικές τους κινήσεις.

«Θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος»



Η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα αμέσως μετά την ανακοίνωση τηα απαλλακτικής απόφασης είχε δηλώσει: «Ο Σήφης Βαλυράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία και τους μπροστά και τους πίσω. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω πολύ δυνατά με τους νομικούς μου συμβούλους. Ο πρόεδρος και ο εισαγγελέας τους έκριναν ενόχους και έξι άτομα, έξι άτομα τα οποία βεβαίως καταλαβαίνετε, αθώωσαν. Λοιπόν, αυτό ευτυχώς έχω βήμα για να μπορέσω να το πολεμήσω. Έτσι κι αλλιώς πολεμάω έξι χρόνια. Η αλήθεια θα φανερωθεί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΣΔΕ: Παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης