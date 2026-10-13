Η χώρα που έχει άλλο ημερολόγιο, με 13 μήνες - Είναι 7 χρόνια πίσω

Την ώρα που οι περισσότερες χώρες παγκοσμίως ακολουθούν το γρηγοριανό ημερολόγιο των 12 μηνών, η Αιθιοπία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σύστημα μέτρησης του χρόνου, το οποίο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την ιστορία και την παράδοσή της.

Το αιθιοπικό ημερολόγιο, γνωστό και ως ημερολόγιο Γκεέζ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων, καθορίζοντας τόσο την αρίθμηση των ετών όσο και τις ημερομηνίες σημαντικών εορτών.

Ο ιδιαίτερος 13ος μήνας

Η βασική διαφορά του αιθιοπικού ημερολογίου από το γρηγοριανό βρίσκεται στη δομή των μηνών. Αντί για μήνες με διάρκεια 30 ή 31 ημερών, το αιθιοπικό σύστημα προβλέπει 12 μήνες των 30 ημερών ο καθένας, οι οποίοι συγκεντρώνουν συνολικά 360 ημέρες.

Οι υπόλοιπες ημέρες του έτους τοποθετούνται σε έναν ξεχωριστό, 13ο μήνα, τον Pagume, ο οποίος ακολουθεί τον 12ο μήνα, Nehasé. Ο Pagume διαρκεί πέντε ημέρες στα κανονικά έτη, ενώ στα δίσεκτα έτη προστίθεται μία ακόμη ημέρα, ανεβάζοντας τη διάρκειά του στις έξι.

Με αυτόν τον τρόπο, το αιθιοπικό ημερολόγιο καλύπτει συνολικά 365 ημέρες στα κανονικά έτη και 366 στα δίσεκτα, διατηρώντας τη δική του ξεχωριστή ημερολογιακή δομή.

Γιατί η Αιθιοπία βρίσκεται επτά έως οκτώ χρόνια πίσω;

Μια ακόμη αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα αφορά την έναρξη του νέου έτους. Σε αντίθεση με το γρηγοριανό ημερολόγιο, όπου η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται την 1η Ιανουαρίου, στην Αιθιοπία το νέο έτος ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Η αιθιοπική Πρωτοχρονιά, γνωστή ως Enkutatash, γιορτάζεται συνήθως στις 11 Σεπτεμβρίου του γρηγοριανού ημερολογίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πλησιάζει δίσεκτο έτος, η ημερομηνία μεταφέρεται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η μεγαλύτερη, ωστόσο, απόκλιση εντοπίζεται στην αρίθμηση των ετών. Το αιθιοπικό ημερολόγιο βρίσκεται περίπου επτά έως οκτώ χρόνια πίσω από το γρηγοριανό, καθώς η διαφορά προκύπτει από τον διαφορετικό υπολογισμό της ημερομηνίας γέννησης του Ιησού Χριστού, τον οποίο υιοθέτησε η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας.

Μια παράδοση που παραμένει ζωντανή

Παρά τη χρήση του γρηγοριανού ημερολογίου στις διεθνείς συναλλαγές, το αιθιοπικό σύστημα εξακολουθεί να διατηρεί κεντρική θέση στη ζωή της χώρας. Η διαφορετική αρίθμηση των ετών, ο 13ος μήνας και η ξεχωριστή ημερομηνία της Πρωτοχρονιάς συνθέτουν ένα ημερολογιακό σύστημα που ξεχωρίζει διεθνώς.

Για τους Αιθίοπες, το ημερολόγιο Γκεέζ δεν αποτελεί απλώς έναν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού του χρόνου, αλλά ένα ζωντανό στοιχείο της ιστορικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας.

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