Κρήτη: Πίστεψαν τους δήθεν λογιστές... έχασαν πάνω από 16.000 ευρώ!

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Συνολικό ποσό 16.500 ευρώ έχασαν δύο γυναίκες σε Χανιά και Ηράκλειο, οι οποίες έπεσαν θύματα απάτης.

Στα Χανιά μία 22χρονη εμπιστεύτηκε τον δήθεν λογιστή της ότι δικαιούνταν επιδόματος, αγνώστου ποσού, πάντως το σίγουρο είναι ότι έχασε... 14.400 ευρώ!

Στο Ηράκλειο, μία 59χρονη πίστεψε ότι θα έπαιρνε ...market pass και με τον ίδιο τρόπο έχασε 2.100 ευρώ.

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