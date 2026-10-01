Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Η Μαρκέλλα προσπαθεί να ξεμπερδέψει με τον Μιχάλη

Τι θα δούμε στη σειρά Δύο Μαύρα Πουκάμισα;

Επεισόδιο 14: Η Μαρκέλλα προσπαθεί να ξεμπερδέψει με τον Μιχάλη, όμως εκείνος τη γυρίζει ξανά στο ίδιο αδιέξοδο. Ο Μανούσος, από την άλλη, τη σκέφτεται ασταμάτητα, ενώ ένα απρόσμενο πρόσωπο εμφανίζεται στο γραφείο του. Η Δέσπω αναγκάζει τον Παυλή να ανοίξει μια πληγή σαράντα χρόνων, ο Φίλιππος καταλαβαίνει πως κάποιος τον έχει βάλει στο μάτι και η Ρίτα στήνει στη Μυρτώ μια παγίδα, που μπορεί να αποβεί μοιραία. Κι ενώ όλα μοιάζουν σαν ένα καζάνι που βράζει, μια αλήθεια που κανείς δεν περιμένει να ειπωθεί, απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

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