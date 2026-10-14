Αστυνομικοί Λασιθίου: Συγχαρητήρια στην Ιεράπετρα για την εξιχνίαση απάτης 140.000€ - SOS για ενίσχυση των υπηρεσιών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου συγχαίρει τους αστυνομικούς της Ιεράπετρας για την εξιχνίαση έξι υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης, πέντε στο Λασίθι και μίας στη Βοιωτία, με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 140.400 ευρώ. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους να είναι προσεκτικοί, να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε αγνώστους και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία για ύποπτες κλήσεις. Η Ένωση επαναλαμβάνει, επίσης, την ανάγκη ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού.

Συγκεκριμένα:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου συγχαίρει θερμά τους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας για την επιτυχία τους στην εξιχνίαση υποθέσεων τηλεφωνικής απάτης σε βάρος πολιτών και τη σύλληψη ατόμου που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων απάτης, πέντε στο Λασίθι και μίας στη Βοιωτία, με τη συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που φέρεται να αφαιρέθηκαν να ανέρχεται σε 140.400 ευρώ.

Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αποτελεσματικότητα των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη μάχη για την προστασία των πολιτών, ακόμη και υπό συνθήκες σημαντικών ελλείψεων σε αστυνομικό προσωπικό και μέσα.

Παράλληλα, απευθύνουμε μήνυμα προσοχής προς όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους.

Οι τηλεφωνικές απάτες αποτελούν ένα σοβαρό και διαρκώς εξελισσόμενο πρόβλημα. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν προσχήματα που προκαλούν φόβο και αναστάτωση, όπως δήθεν τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων ή υποτιθέμενες ιδιότητες γιατρών και αστυνομικών, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Υπενθυμίζουμε ότι:

● Δεν παραδίδουμε ποτέ χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι συγγενών ή δημόσιων υπηρεσιών.

● Δεν πείθουμε τον εαυτό μας ότι μια ιστορία είναι αληθινή επειδή ο συνομιλητής μας ασκεί πίεση ή απαιτεί άμεση ανταπόκριση.

● Επικοινωνούμε οι ίδιοι με τον συγγενή μας ή με την αρμόδια υπηρεσία, χρησιμοποιώντας γνωστό και επιβεβαιωμένο αριθμό τηλεφώνου.

● Ενημερώνουμε άμεσα την Αστυνομία για κάθε ύποπτη κλήση ή απόπειρα εξαπάτησης.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ενημέρωση των ηλικιωμένων από τα παιδιά, τα εγγόνια και το οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να γνωρίζουν αυτές τις μεθόδους και να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης.

Η ενημέρωση και η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας. Με ψυχραιμία, επαγρύπνηση και έγκαιρη ενημέρωση της Αστυνομίας μπορούμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα εκείνους που είναι περισσότερο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου εκφράζει για ακόμη μία φορά τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Ιεράπετρας για το έργο τους και επαναλαμβάνει την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και προστασίας των πολιτών.

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