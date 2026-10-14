Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό - Φωτογραφίες και βίντεο στο Χιονοδρομικό κέντρο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, με τον Παρνασσό να ντύνεται στα λευκά. Σύμφωνα με στιγμιότυπα και βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή, η χιονόπτωση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της, χαρίζοντας πανέμορφες, χειμερινές εικόνες.

Στα πλάνα από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού φαίνεται η κάμερα να ανοίγει την πόρτα κτηρίου, αποκαλύπτοντας ένα κατάλευκο τοπίο έξω.

Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το έδαφος και τις γύρω επιφάνειες. Η ομίχλη και η ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο χειμώνα, ενώ τα οχήματα που βρίσκονται παρκαρισμένα στο σημείο έχουν καλυφθεί από το χιόνι.

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