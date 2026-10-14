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ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό - Φωτογραφίες και βίντεο στο Χιονοδρομικό κέντρο

Παρνασσός
clock 11:26 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, με τον Παρνασσό να ντύνεται στα λευκά. Σύμφωνα με στιγμιότυπα και βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή, η χιονόπτωση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της, χαρίζοντας πανέμορφες, χειμερινές εικόνες.

Στα πλάνα από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού φαίνεται η κάμερα να ανοίγει την πόρτα κτηρίου, αποκαλύπτοντας ένα κατάλευκο τοπίο έξω.

Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το έδαφος και τις γύρω επιφάνειες. Η ομίχλη και η ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο χειμώνα, ενώ τα οχήματα που βρίσκονται παρκαρισμένα στο σημείο έχουν καλυφθεί από το χιόνι.

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