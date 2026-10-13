Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή άμυνα

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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πρόκειται να μεταβεί αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στο Πεδίο Βολής Κρήτης, όπου θα υποδεχτεί τον ομοσπονδιακό υπουργό Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές στρατηγικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο υπουργοί Άμυνας θα παρακολουθήσουν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, Leflasys-Ozelot, καθώς και βολή - πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-T SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «Spartan Arrow - 26».

Η άσκηση «Spartan Arrow» διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO Missile Firing Installation (Πεδίο Βολής Κρήτης).

Οι δύο υπουργοί θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

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