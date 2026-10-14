Στην κορυφή του κόσμου η Ελλάδα: Ψηφίστηκε ως η καλύτερη χώρα του πλανήτη!

Η Ελλάδα αναδείχθηκε η καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με τα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller και επιτέλους έχουμε μια πρωτιά με θετικό πρόσημο.

Έφτασε και πάλι η ώρα όπου οι αναγνώστες του βρετανικού ταξιδιωτικού περιοδικού Conde Nast Traveller ψήφισαν και ανέδειξαν τους αγαπημένους τους τόπους, ξενοδοχεία, νησιά, resort, παραλίες και πολλές ακόμη ταξιδιωτικές εμπειρίες, στο πλαίσιο της 29ης διοργάνωσης του ετήσιου θεσμού. Τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στις ψήφους των αναγνωστών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όλες μαζί, συνθέτουν έναν παγκόσμιο χάρτη με αγαπημένους προορισμούς και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Κι απ' ό,τι φαίνεται, οι Βρετανοί αναγνώστες τοποθετούν την Ελλάδα ψηλά. Πιο ψηλά, δεν γίνεται.

Η Ελλάδα στην κορυφή της λίστας με τις καλύτερες χώρες

Η αγάπη των Βρετανών ταξιδιωτών για την Ελλάδα πλέον ορίζεται και επίσημα, αφού την τοποθετούν στην υψηλότερη θέση του βάθρου, λόγω της πολυμορφίας και της δυναμικής της. Από τη μία με τα νησιά της, από την άλλη με την πρωτεύουσα που κερδίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον χάρη στη γαστρονομία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή και τα ξενοδοχεία της, η χώρα εντυπωσιάζει τους επισκέπτες της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Condé Nast Traveller στέκεται στη μοναδική συνύπαρξη ιστορίας, πολιτισμού, νησιωτικού τοπίου και σύγχρονης ταξιδιωτικής εμπειρίας που προσφέρει η χώρα, ενώ η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για την Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Στο επίκεντρο βρίσκονται, φυσικά, τα ελληνικά νησιά: η φωτογενής Σαντορίνη, η κοσμοπολίτικη Μύκονος και η Κρήτη, αλλά και προορισμοί που τα τελευταία χρόνια κερδίζουν όλο και περισσότερο την προσοχή των επισκεπτών, όπως η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τήνος.

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Η φετινή λίστα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο: η Κένυα μπαίνει για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα, ενώ η Τουρκία αποτελεί την υψηλότερη νέα είσοδο της συνολικής κατάταξης. Για την Ελλάδα, πάντως, η πρωτιά είναι κάτι περισσότερο από μια ακόμη ταξιδιωτική διάκριση. Είναι μια ένδειξη ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει ισχυρή θέση στις προτιμήσεις των διεθνών ταξιδιωτών, όχι μόνο χάρη στις παραλίες και τα νησιά της, αλλά και χάρη στην ιστορία, την πολιτιστική της ταυτότητα, τη γαστρονομία και τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία που προσφέρει.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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