Super League:Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής – Ποιος σφυρίζει το Καλαμάτα – ΟΦΗ

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Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 7η αγωνιστική της Super League, με όλους τους ορισμούς να αφορούν Έλληνες ρέφερι. Ο Λευτέρης Κατόπης θα διευθύνει την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον ΟΦΗ. Ο Λευτέρης Κατόπης είναι ένας από τους τρεις διαιτητές που μπήκαν φέτος για πρώτη φορά στον πίνακα των ρέφερι της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, ενώ ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, με τον Βασίλη Φωτιά να αναλαμβάνει τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι Ατρόμητος – ΑΕΚ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Ένωσης, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (17:00)

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (16:00)

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης

Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Κορώνας

Τέταρτος: Γιουματζίδης

VAR: Τσακαλίδης, Μέγας

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (17:00)

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

VAR: Βεργέτης, Μόσχου

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR (17:30)

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου

Τέταρτος: Ζαμπαλάς

VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος

Κηφισιά – Άρης (20:00)

Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας

Βοηθοί: Τσολακίδης, Μωυσιάδης

Τέταρτος: Κατσικογιάννης

VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (21:00)

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

Τέταρτος: Κατοίκος

VAR: Κουκούλας, Παπαπέτρου

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