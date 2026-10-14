Super League:Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής – Ποιος σφυρίζει το Καλαμάτα – ΟΦΗ

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 7η αγωνιστική της Super League, με όλους τους ορισμούς να αφορούν Έλληνες ρέφερι. Ο Λευτέρης Κατόπης θα διευθύνει την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον ΟΦΗ. Ο Λευτέρης Κατόπης είναι ένας από τους τρεις διαιτητές που μπήκαν φέτος για πρώτη φορά στον πίνακα των ρέφερι της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, ενώ ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, με τον Βασίλη Φωτιά να αναλαμβάνει τη διαιτησία της αναμέτρησης.
Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι Ατρόμητος – ΑΕΚ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Ένωσης, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.
Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος (17:00)
- Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
- Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας
- Τέταρτος: Μόσχου
- VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (16:00)
- Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης
- Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Κορώνας
- Τέταρτος: Γιουματζίδης
- VAR: Τσακαλίδης, Μέγας
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (17:00)
- Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας
- Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
- Τέταρτος: Τσιμεντερίδης
- VAR: Βεργέτης, Μόσχου
Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR (17:30)
- Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου
- Τέταρτος: Ζαμπαλάς
- VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος
Κηφισιά – Άρης (20:00)
- Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας
- Βοηθοί: Τσολακίδης, Μωυσιάδης
- Τέταρτος: Κατσικογιάννης
- VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (21:00)
- Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς
- Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
- Τέταρτος: Κατοίκος
- VAR: Κουκούλας, Παπαπέτρου
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