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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League:Οι διαιτητές της 7ης αγωνιστικής – Ποιος σφυρίζει το Καλαμάτα – ΟΦΗ

ΚΑΤΟΠΗΣ
clock 11:47 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για την 7η αγωνιστική της Super League, με όλους τους ορισμούς να αφορούν Έλληνες ρέφερι. Ο Λευτέρης Κατόπης θα διευθύνει την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον ΟΦΗ. Ο Λευτέρης Κατόπης είναι ένας από τους τρεις διαιτητές που μπήκαν φέτος για πρώτη φορά στον πίνακα των ρέφερι της ανώτερης επαγγελματικής κατηγορίας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, ενώ ο Μιχάλης Ματσούκας θα διευθύνει το Παναιτωλικός – Ολυμπιακός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, με τον Βασίλη Φωτιά να αναλαμβάνει τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι Ατρόμητος – ΑΕΚ αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Ένωσης, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της.

Αναλυτικά οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος (17:00)

  • Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου
  • Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κόλλιας
  • Τέταρτος: Μόσχου
  • VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς
Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (16:00)

  • Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης
  • Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος, Κορώνας
  • Τέταρτος: Γιουματζίδης
  • VAR: Τσακαλίδης, Μέγας

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (17:00)

  • Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας
  • Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας
  • Τέταρτος: Τσιμεντερίδης
  • VAR: Βεργέτης, Μόσχου

Παναθηναϊκός – Αστέρας AKTOR (17:30)

  • Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
  • Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Παπαδοπούλου
  • Τέταρτος: Ζαμπαλάς
  • VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος

Κηφισιά – Άρης (20:00)

  • Διαιτητής: Φώτιος Νταούλας
  • Βοηθοί: Τσολακίδης, Μωυσιάδης
  • Τέταρτος: Κατσικογιάννης
  • VAR: Αντωνίου, Πουλικίδης

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (21:00)

  • Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς
  • Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης
  • Τέταρτος: Κατοίκος
  • VAR: Κουκούλας, Παπαπέτρου

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