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Σύσκεψη στη Λότζια για την καθαριότητα στην 1η Δημοτική Κοινότητα

Σύσκεψη για την αποκομιδή απορριμμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα στη Λότζια
clock 12:07 | 14/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύσκεψη εργασίας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην 1η Δημοτική Κοινότητα Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/10 στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Λότζια.

Στη σύσκεψη την οποία συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, συμμετείχαν η Πρόεδρος της 1ης Δ.Κ. Θεοδοσία Αγγελιδάκη, η αναπληρώτρια Πρόεδρος Μαρία Φιλιππάκη, τα μέλη Ελπίδα Βαρδάκη και Γιάννης Πρεβεζάς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαος Σκουλούδης, ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Θεοχάρης Παπαδάκης, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Μαρία Αντωνακάκη, επιχειρηματίες-μέλη των παραπάνω φορέων καθώς και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας η οποία συνδράμει την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε ο σχεδιασμός που δρομολογείται με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας αποκομιδής απορριμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση των σημείων περισυλλογής με ραντεβού. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας συζήτησε διεξοδικά με τους εκπροσώπους της 1ης Δ. Κοινότητας και με τους εκπροσώπους των φορέων ιδέες και προτάσεις, και δεσμεύτηκε ότι αυτές θα εξεταστούν σοβαρά προκειμένου να ενσωματωθούν, στο βαθμό του δυνατού, στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

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