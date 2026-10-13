Σ' αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους - Είναι πεντακάθαροι

Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατηρούν οι τουρίστες στην Ιαπωνία είναι η εντυπωσιακή καθαριότητα των δρόμων, παρά την έλλειψη δημόσιων κάδων απορριμμάτων. Ένας επισκέπτης μπορεί να αγοράσει ένα τσάι από αυτόματο πωλητή και να περπατήσει για ώρα, περνώντας από ναούς, εμπορικούς δρόμους και σταθμούς, χωρίς να βρει πού να πετάξει το άδειο μπουκάλι του.

Το παράδοξο έχει τις ρίζες του σε ιστορικούς λόγους, αλλά και σε μια βαθιά εδραιωμένη κουλτούρα προσωπικής ευθύνης και σεβασμού του δημόσιου χώρου.

Πώς εξαφανίστηκαν οι κάδοι

Η απουσία δημόσιων κάδων έγινε ιδιαίτερα αισθητή μετά το 1995, όταν, בעקבות της επίθεσης με αέριο σαρίν στο μετρό του Τόκιο, οι αρχές απομάκρυναν κάδους από σταθμούς για λόγους ασφαλείας. Πολλοί δεν επέστρεψαν ποτέ, καθώς η συντήρηση και η αποκομιδή τους συνεπάγονται κόστος, ενώ προσελκύουν και κοράκια που αναζητούν τροφή. Στην Ιαπωνία, η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων θεωρείται σημαντική κοινωνική αξία, με αποτέλεσμα η ευθύνη για τη διατήρησή της να μην αφήνεται αποκλειστικά στις δημοτικές υπηρεσίες.

«Gomi wa mochikaeri»: Τα σκουπίδια στο σπίτι

Η βασική αρχή που ακολουθούν πολλοί Ιάπωνες είναι το «gomi wa mochikaeri», δηλαδή η μεταφορά των απορριμμάτων στο σπίτι. Έτσι, ένα άδειο μπουκάλι ή μια συσκευασία παραμένει στην κατοχή του καταναλωτή μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο σημείο απόρριψης. Παράλληλα, κάθε περιοχή διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής. Τα οργανικά απορρίμματα, τα πλαστικά, τα κουτιά και τα μπουκάλια συλλέγονται συνήθως διαφορετικές ημέρες, ενώ για τα ογκώδη αντικείμενα απαιτείται συχνά προγραμματισμός. Οι σακούλες τοποθετούνται στα καθορισμένα σημεία και, εάν δεν έχουν διαχωριστεί σωστά, μπορεί να παραμείνουν εκεί με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Η νοοτροπία αυτή καλλιεργείται από μικρή ηλικία. Στα ιαπωνικά σχολεία, οι μαθητές συμμετέχουν συχνά στον καθαρισμό των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων, μαθαίνοντας ότι η καθαριότητα αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Πού βρίσκουν κάδους οι τουρίστες

Παρά την περιορισμένη παρουσία δημόσιων κάδων, υπάρχουν εξαιρέσεις. Τα καταστήματα ψιλικών, γνωστά ως konbini, διαθέτουν συχνά κάδους για συσκευασίες προϊόντων που πωλούνται εκεί, ενώ πολλοί αυτόματοι πωλητές έχουν ειδικές υποδοχές για πλαστικά μπουκάλια και μεταλλικά κουτιά.

Ωστόσο, η αύξηση των τουριστικών αφίξεων δημιουργεί νέες προκλήσεις. Σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως το Κιότο και η Νάρα, έχουν καταγραφεί περιστατικά με ελάφια που κατανάλωσαν πλαστικές σακούλες, με ορισμένα να χάνουν τη ζωή τους. Για τον λόγο αυτό, σε τουριστικές περιοχές έχουν γίνει κινήσεις για την επανατοποθέτηση κάδων κοντά σε αξιοθέατα. Για όσους επισκέπτονται την Ιαπωνία, μια μικρή σακούλα στην τσάντα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ώστε να συγκεντρώνουν τα προσωπικά τους απορρίμματα μέχρι να βρουν κατάλληλο σημείο απόρριψης.

Η καθαριότητα των ιαπωνικών δρόμων δεν οφείλεται μόνο στις υπηρεσίες καθαρισμού, αλλά και σε έναν συνδυασμό οργανωμένης αποκομιδής, κοινωνικών κανόνων και καθημερινών συνηθειών. Η απουσία κάδων μπορεί αρχικά να ξενίζει τους επισκέπτες, αλλά αναδεικνύει μια διαφορετική αντίληψη για την ευθύνη απέναντι στον δημόσιο χώρο.

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