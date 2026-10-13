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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Στην ΕΛΑΣ ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Είναι ώρα για μεγάλη πολιτική συσπείρωση και πανστρατιά»

κώστας ζαχαριάδης
clock 11:28 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εντάσσεται ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media κάνει λόγο για τη «μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου, για τη μεγάλη πανστρατιά».

«Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής», αναφέρει.

Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η ίδρυση της ΕΛΑΣ «αναδιατάσσει τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς».

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Κώστας Ζαχαριάδης Ελας
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