Το ρομπότ-αναρριχητής που φιλοδοξεί να αναλάβει τις συγκολλήσεις στα πλοία

Ένα μικρό ρομπότ που σκαρφαλώνει σε κάθετες μεταλλικές επιφάνειες, χωρίς να χρειάζεται σκαλωσιές, αναπτύσσει η ιαπωνική εταιρεία Kawasaki Heavy Industries, με στόχο να αλλάξει τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών στα ναυπηγεία.

Η μηχανή, μήκους περίπου 60 εκατοστών, χρησιμοποιεί μαγνητικά πόδια για να προσκολλάται στο μεταλλικό κύτος των πλοίων και να κινείται σε σημεία που είναι δύσκολα προσβάσιμα για τους εργαζομένους. Το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο, αφού η δυνατότητα εκτέλεσης συγκολλήσεων και ελέγχου της ποιότητάς τους, ώστε το ρομπότ να μπορεί να αναλάβει απαιτητικές εργασίες με μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερους κινδύνους για τους ανθρώπους.

Από την αναρρίχηση στις συγκολλήσεις

Το βασικό πλεονέκτημα του ρομπότ είναι η ικανότητά του να κινείται κατακόρυφα πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, χάρη στους μαγνήτες που διαθέτει στα πόδια του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να προσεγγίζει σημεία όπου η ανθρώπινη πρόσβαση απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και την εγκατάσταση σκαλωσιών. Σύμφωνα με το The Maritime Executive, η Kawasaki σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτή την τεχνολογία για την αυτοματοποίηση εργασιών στη ναυπηγική βιομηχανία. Οι συγκολλήσεις και οι επιθεωρήσεις αποτελούν στόχους για τη μελλοντική εξέλιξή του, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί ως διαθέσιμες λειτουργίες του σημερινού μοντέλου.

Πώς μπορεί να αλλάξει τις εργασίες στα ναυπηγεία

Οι εργασίες πάνω στα πλοία συχνά απαιτούν πολύωρη απασχόληση σε ύψος, στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία. Η αξιοποίηση ρομπότ θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένους από αυτούς τους κινδύνους και να διευκολύνει την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών. Παράλληλα, η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής.

Η Kawasaki επενδύει ευρύτερα στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας την ανάπτυξη μηχανών που μπορούν να εκτελούν πρακτικές εργασίες σε πραγματικές συνθήκες.

Το κρίσιμο στοίχημα για το νέο ρομπότ είναι να περάσει από την αναρρίχηση στην εκτέλεση εργασιών πάνω στα πλοία. Εάν αυτό επιτευχθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα ναυπηγεία, αυτοματοποιώντας ορισμένες από τις πιο απαιτητικές και δύσκολες εργασίες της ναυπηγικής βιομηχανίας.

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