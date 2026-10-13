Ένσημα πριν από το 2002: Πώς θα βρείτε τον χαμένο χρόνο ασφάλισης

Τη δυνατότητα να αναζητήσουν ένσημα παλαιότερων ετών, τα οποία δεν εμφανίζονται ηλεκτρονικά, έχουν οι ασφαλισμένοι μέσω των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αφορά κυρίως περιόδους ασφάλισης πριν από το 2002, όταν πολλά στοιχεία τηρούνταν σε χειρόγραφα ασφαλιστικά βιβλιάρια και δεν έχουν καταχωριστεί πλήρως στα ηλεκτρονικά συστήματα.

Το πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Συνοπτικό Ιστορικό Ασφάλισης» του e-ΕΦΚΑ, όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα διαστήματα ασφάλισης ανά φορέα. Έτσι, μπορούν να διαπιστώσουν ποιες περίοδοι έχουν καταγραφεί και σε ποιες ενδέχεται να υπάρχουν κενά. Στη συνέχεια, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία μέσω της υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται για την είσοδο. Εκεί εμφανίζονται αναλυτικά τα διαθέσιμα στοιχεία ασφάλισης και οι αποδοχές, τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν.

Τι γίνεται αν τα ένσημα δεν εμφανίζονται ηλεκτρονικά;

Εάν ο χρόνος ασφάλισης έχει ήδη ανακεφαλαιωθεί και προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, ενδέχεται να μην απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια. Αντίθετα, εάν δεν προκύπτει ο απαιτούμενος χρόνος ή ο ασφαλισμένος χρειάζεται να αναγνωριστεί μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που έχει καταγραφεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται σχετικό αίτημα μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου. Το έντυπο της δήλωσης και της αίτησης μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, στην ενότητα με τα σχετικά έντυπα.

Πώς γίνεται η αναζήτηση των χαμένων ενσήμων;

Μετά την υποβολή του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία και αναζητά διαθέσιμα αποδεικτικά έγγραφα για την περίοδο που δηλώνεται ότι λείπει. Στη συνέχεια, το αίτημα διαβιβάζεται στο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ που είναι αρμόδιο για τον τόπο απασχόλησης του ασφαλισμένου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τον χρόνο ασφάλισης.

Εφόσον εντοπιστούν τα απαιτούμενα στοιχεία, εκδίδεται σχετική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και στην αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων και αποτελεί αποδεικτικό του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίστηκε.

Για την υποστήριξη του αιτήματος μπορεί να χρειαστούν ασφαλιστικά βιβλιάρια που καλύπτουν τις περιόδους πριν και μετά το διάστημα που λείπει, καθώς και το βιβλιάριο υγείας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, εφόσον υπάρχει.

Οι ασφαλισμένοι που διαπιστώνουν κενά στο ασφαλιστικό τους ιστορικό καλό είναι να ξεκινήσουν από τον ηλεκτρονικό έλεγχο και, εάν δεν βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται, να απευθυνθούν στον e-ΕΦΚΑ για να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη δική τους περίπτωση.

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