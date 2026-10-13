38χρονος κατάπιε κοκαΐνη που είχε πάνω του μόλις είδε περιπολικό – Πέθανε στο ασθενοφόρο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση 10 γραμμαρίων κοκαΐνης. Ο 38χρονος φέρεται να φοβήθηκε στη θέα περιπολικού ενώ βρισκόταν με φίλο του και προχώρησε στην κατάποση της ναρκωτικής ουσίας, με μοιραία κατάληξη.

Σύμφωνα με την «Δημοκρατική», ο άνδρας κατέρρευσε λίγα λεπτά αργότερα. Ασθενοφόρο κλήθηκε άμεσα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 38χρονος δεν κατάφερε να φτάσει ζωντανός, καθώς ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 2:28 τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια της διακομιδής του.

Ο φίλος του 38χρονου, που ήταν παρών στο περιστατικό, περιέγραψε τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών. Όπως ανέφερε, οι δυο τους βρίσκονταν μαζί όταν ο 38χρονος είδε το περιπολικό της αστυνομίας, φοβήθηκε και κατάπιε την ποσότητα κοκαΐνης που είχε μαζί του, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, άγγιζε τα 10 γραμμάρια.

Μετά την κατάποση, ο άνδρας έπεσε στο έδαφος με σπασμούς, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κλήση ασθενοφόρου για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η περιγραφή του φίλου αποτελεί μέχρι στιγμής τη βασική πηγή για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Ωστόσο, πρόκειται για μαρτυρία που θα πρέπει να διασταυρωθεί με τα ευρήματα της επιστημονικής εξέτασης, προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την αιτία θανάτου.

Η διακομιδή και τα επόμενα βήματα

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια της διαδρομής και λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του στις 2:28 τα ξημερώματα. Το προσωπικό ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία για τον αιφνίδιο θάνατο, ενώ οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τη διαδικασία καταγραφής των συνθηκών του περιστατικού.

Αναμένεται η τοξικολογική εξέταση

Για τη διερεύνηση των αιτίων του θανάτου έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Τα αποτελέσματα θα δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου και αν ο θάνατός του συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση, ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος, χωρίς να έχει προσδιοριστεί επίσημα η αιτία. Η μαρτυρία του φίλου δίνει μια σαφή εκδοχή για την εξέλιξη των γεγονότων, ωστόσο αναμένονται τα επιστημονικά ευρήματα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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