Παγκράτι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση με νεκρό 35χρονο οδηγό μηχανής

Τραγωδία τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα όταν η μηχανή με αναβάτη τον 35χρονο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ αυτοκίνητο, στην οδό Φιλολάου.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 35χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονς Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
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