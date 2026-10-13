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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παγκράτι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση με νεκρό 35χρονο οδηγό μηχανής

Παγκράτι
clock 12:13 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγωδία τα ξημερώματα της Τρίτης στο Παγκράτι με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα όταν η μηχανή με αναβάτη τον 35χρονο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με ΙΧ αυτοκίνητο, στην οδό Φιλολάου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 35χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας 52χρονς Αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

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